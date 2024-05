Clip: Nhà đang xây dựng bị sập hoàn toàn khi một cơn bão dữ dội ập đến

Your browser does not support the video tag.

Video do camera của Jeff Baker ghi lại cho thấy tia sét chói lòa trên một con phố ở Houston ngay trước khi khung gỗ của công trình sụp đổ xuống thành đống đổ nát vào tối ngày 16/5. Baker kể lại với Storyful: "Tôi đã tận mắt chứng kiến ​​ngôi nhà này sụp đổ”.

Theo truyền thông địa phương, ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong cơn bão kinh hoàng này. Vào sáng 17/5, người dân Houston thức dậy với cảnh tượng cây cối gãy đổ, mất điện và mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ (NWS) đã ban hành cảnh báo lũ lụt có hiệu lực đến tối ngày 18/5.

