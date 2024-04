Cuộc đua trụ hạng V.League khó khăn

Theo VPF, vòng 14 vừa qua cũng là vòng đấu đầu tiên của lượt về V.League 2023-2024 và đồng thời cũng là vòng đấu mà giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp vừa trở lại sau quãng nghỉ nhân dịp FIFA Days, nhưng các đội bóng đều cho thấy sự bắt nhịp rất nhanh chóng và kịp thời với cường độ thi đấu. Con số 16 bàn thắng được ghi ở 6 trận đấu và chỉ duy nhất 1 trận đấu kết thúc với tỉ số hoà 0-0 cho thấy chất lượng chuyên môn hết sức ấn tượng của vòng 14, hoàn toàn xứng đáng với sự chờ đợi và trông mong của khán giả trong ngày V.League 2023-2024 chính thức trở lại.

Sau 14 vòng đấu, Nam Định đang xây chắc ngôi đầu với 32 điểm. Họ hơn đội xếp thứ 2 là Bình Dương 6 điểm và hơn đội xếp thứ 3 là Công an Hà Nội 7 điểm. Như vậy, vòng 15 có kết quả thế nào thì Nam Định vẫn chắc chắn ngôi đầu.

Sự chú ý đang dồn vào nhóm cuối bảng. Có đến 5 đội được xếp vào nhóm “cầm đèn đỏ”. Ngoài Khánh Hòa (10 điểm) xếp cuối thì có 2 đội cùng 14 điểm là Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai, 2 đội có cùng 15 điểm là Quảng Nam và Hải Phòng. Kết quả vòng đấu thứ 15 sẽ ảnh hưởng đến cục diện của nhóm đua trụ hạng khi khoảng cách giữa các đội không nhiều. Trận đấu giữa Quảng Nam và Hoàng Anh Gia Lai được xem sẽ là cuộc cạnh tranh trực tiếp ở vòng đấu này.

V.League 2023-2024 có 1,5 suất xuống hạng. Theo đó, đội xếp cuối sẽ xuống hạng, còn đội áp chót sẽ phải đá trận play-off với một đội hạng Nhất. Nhìn vào cục diện hiện tại, Khánh Hòa đang là đội bóng thất thế nhất. Đây là mùa giải mà Khánh Hòa đứng trước nhiều khó khăn, các chuyên gia dự báo việc họ xuống hạng sau khi mùa giải kết thúc là điều không bất ngờ. Việc bị đội áp chót bỏ cách 4 điểm khiến cơ hội của Khánh Hòa lại càng mong manh.

Trong khi đó, các đội còn lại sẽ thi đấu để tránh suất đá play-off. Trong nhóm này, Hoàng Anh Gia Lai cũng đang gặp nhiều khó khăn. Việc lực lượng của đội bóng phố Núi đã không còn nhiều tinh nhuệ sau những lần chuyển nhượng khiến Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong phần còn lại của mùa giải. Nhiệm vụ trước mắt của họ là phải thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Quảng Nam ở vòng 15.

Cặp đấu này được đánh giá có tính chất “6 điểm” với cả hai đội. Bởi đội giành chiến thắng sẽ có cơ hội lớn trong việc cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và tạo cú hích lớn về tinh thần. Hoàng Anh Gia Lai đang là đội quyết tâm cao khi họ đang nỗ lực trụ hạng để kết thúc mùa giải. Đội bóng phố Núi đã không có mùa giải thuận lợi và họ muốn cải thiện mọi thứ ở mùa giải mới. Do đó, mục tiêu phải trụ hạng sẽ đẩy quyết tâm cuả huấn luyện viên Vũ Tiến Thành và các cầu thủ.

Đây là vòng đấu mà Sông Lam Nghệ An sẽ khó có điểm khi phải đối đầu Công an Hà Nội. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kiatisak đang quyết tâm bám đuổi nhóm đầu. Do đó sẽ không thể tiếp tục sảy chân, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà.

Hải Phòng cũng sẽ không thể có trận đấu dễ dàng trước Đông Á Thanh Hóa. Đội bóng đất Cảng dù được thi đấu trên sân nhà nhưng họ sẽ vấp phải đội hình mạnh với mục tiêu bám sát nhóm đầu của Thanh Hóa.

Sau vòng 15, V.League sẽ tạm nghỉ để đội tuyển U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2024. Do đó, một kết quả có lợi sẽ giúp các đội bóng nhóm cuối cải thiện vị trí và có những tính toán kĩ lưỡng khi giải đấu trở lại vào tháng 5.

Xem xét kỷ luật bổ sung các trường hợp vi phạm vòng 14 Ngày 2/4, Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023-2024 (VPF) đã gửi văn bản đến Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) báo cáo về một số sự việc vi phạm cần xem xét, xử lí tại vòng 13 giải hạng Nhất và vòng 14 V.League. Trường hợp đầu tiên được VPF nêu ra trong văn bản báo cáo là tình huống phút 31 trong trận đấu Thể Công Viettel và Quảng Nam trên sân Hàng Đẫy ở vòng 14 Night Wolf V.League 2023-2024. Trong tình huống tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân, cầu thủ Ngân Văn Đại (số 29) của câu lạc bộ Quảng Nam chủ động có động tác ác ý từ phía sau nhằm triệt hạ đối với cầu thủ Nguyễn Đức Chiến (số 21) của câu lạc bộ Thể Công Viettel. Trọng tài Đỗ Khánh Nam ban đầu chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Ngân Văn Đại. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, thẻ đỏ trực tiếp đã được rút ra đối với cầu thủ của Quảng Nam. Một pha phạm lỗi thô bạo khác là tình huống phút 33 trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng trên sân vận động Vinh. Trong tình huống cản phá bóng ở khu vực giữa sân, cầu thủ Mai Sỹ Hoàng (số 23) của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã phạm lỗi có tính chất triệt hạ đối với cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh (số 79) của câu lạc bộ Hải Phòng. Tại vòng 13 giải hạng Nhất cũng xuất hiện 2 tình huống phạm lỗi thô bạo. Phút 90+1 trận đấu giữa Đồng Tháp và Phú Thọ trên sân vận động Đồng Tháp, trong tình huống tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân, cầu thủ Nguyễn Đình Lợi (số 7) của câu lạc bộ Đồng Tháp đã có hành vi nhảy cao, vung chân, đạp thẳng vào vùng đầu cầu thủ Trần Gia Huy (số 28) của câu lạc bộ Phú Thọ. Trong khi đó, ở trận đấu giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Trường Tươi Bình Phước, ở phút 57, 65 và sau khi kết thúc trận đấu, thành viên ban huấn luyện của câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu đã có hành vi tập trung phản ứng trọng tài quá mức. VPF đã có văn bản báo cáo nhanh chóng lên VFF để xử lí thích đáng các cầu thủ có hành vi bạo lực sân cỏ, làm gương để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra, đồng thời mang đến hình ảnh bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp, văn minh, an toàn.

