V.League 2023/24: Căng thẳng nhóm cuối

Thể Công Viettel có cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Quảng Nam để tạm lên vị trí ở giữa bảng xếp hạng. Ảnh: VPF.

Nơi cuộc đua trụ hạng, LPB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) với lợi thế sân nhà rất muốn thắng để tạm bứt ra khỏi nhóm cuối. Thế nhưng, ở trận chung kết ngược này, HAGL dù có lợi thế sân nhà và sớm có bàn thắng mở tỷ số trong hiệp 1, nhưng chỉ có được 1 điểm sau sai lầm của hàng thủ. HAGL có bàn thắng ngay từ phút 19 sau pha phản công nhanh với bàn thắng của Châu Ngọc Quang. Tuy nhiên, không phải mất quá lâu, đội khách Khánh Hòa đã có bàn thắng cân bằng tỉ số sau khi hậu vệ Jairo của HAGL đã lóng ngóng đánh đầu phản lưới nhà, trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Bùi Tiến Dũng và các đồng đội. HAGL có cơ hội giành trọn 3 điểm ở phút bù giờ thứ 2 khi Jairo đã đưa bóng vào lưới sau những tình huống lập bập trước khung thành Khánh Hòa. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận khi trọng tài biên đã phất cờ báo lỗi việt vị.

Cũng ở vòng đấu này, tâm lý căng cứng sợ thua khiến cả chủ nhà Sông Lam Nghệ An (SLNA) và đội khách Hải Phòng đều chơi thận trọng và không có nhiều pha bóng có tính đột phá. SLNA và Hải Phòng chấp nhận rời sân với kết quả hòa không bàn thắng. Với trận hòa này, Hải Phòng tiếp tục trải qua những vòng đấu không hiệu quả. 8 trận liên tiếp tại V.League 2023/24 không biết đến mùi chiến thắng, thậm chí họ còn thua đến 4 trận. Đây là chuỗi thành tích rất đáng buồn với Hải Phòng dù năm nay họ vẫn được đầu tư lớn nhưng kết quả thời gian qua chưa tương xứng với kỳ vọng. Cũng đồng cảnh ngộ, SLNA đã 5 trận liên tiếp không được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Với trận hòa này, cả SLNA lẫn Hải Phòng vẫn đang nằm trong nhóm nguy hiểm và họ sẽ phải nỗ lực kiếm tìm chiến thắng, tích lũy điểm số để có thể hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Tận dụng cơ hội, Thể Công Viettel đã có cuộc lội ngược dòng ấn tượng để bứt phá mạnh mẽ khỏi vị trí áp chót bảng xếp hạng. Dù phải làm khách nhưng CLB Quảng Nam có khởi đầu rất ấn tượng trong hiệp 1 khi liên tiếp có 2 bàn thắng ngay trong 45 phút đầu tiên do công Conrado và Trung Phong. Nhưng xen kẽ những bàn thắng, đội bóng xứ Quảng phải nhận 1 thẻ đỏ của Ngân Văn Đại phút 34. Điều này khiến CLB Quảng Nam không thể đứng vững trước sức ép của đội chủ nhà ở hiệp đấu thứ 2. Và màn ngược dòng ấn tượng đầy cảm xúc đã diễn ra. CLB Thể Công Viettel dồn lực tấn công mạnh mẽ trong hiệp 2 và tới phút 71, trung vệ Eze Stephen đá phản lưới nhà, qua đó rút ngắn cách biệt cho đối thủ. Bàn thắng thắp thêm hi vọng và tinh thần cho các cầu thủ Thể Công Viettel, tới phút 78, Pedro quân bình tỉ số 2-2. Và cảm xúc của các CĐV đội chủ nhà bùng nổ khi phút 90+5 Joao Pedro ghi bàn ấn định tỉ số 3-2. Phát biểu sau trận đấu, HLV Văn Sỹ Sơn (Quảng Nam) bày tỏ bức xúc: "Trận đấu hôm nay chúng tôi bị mất người từ sớm và đã không thể giữ được thế trận trong hiệp 2 do các cầu thủ kiệt sức. Dù sao, tôi cũng ghi nhận tinh thần chiến đấu của Thể Công Viettel và họ đã giành được chiến thắng".

Với các kết quả sau vòng 14, cục diện nhóm cuối bảng xếp hạng ở thế “dồn toa” khi nhiều đội bóng xếp san sát nhau. CLB Thể Công Viettel nhảy lên vị trí thứ 8 nhưng cũng chỉ hơn đội đứng áp chót HAGL đúng 2 điểm. Đội bóng áo lính lúc này hơn đội bóng thứ 9 và 10 là Hải Phòng và Quảng Nam đúng 1 điểm (16 so với 15). Và CLB Hải Phòng chỉ hơn đội bóng xếp thứ 13 là LPB HAGL 1 điểm. Có đến 3 đội bóng có cùng số điểm 14 là SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và LPB HAGL. CLB Khánh Hòa mới 10 điểm nhưng khoảng cách hiện nay không quá lớn, vì vậy cuộc đua tranh nơi nhóm cuối chắc chắn còn nhiều bất ngờ khó đoán định.

Tác giả: Hoàng Nam

Nguồn tin: daidoanket.vn