Cục diện gay cấn ở nhóm đầu bảng V.League

Trước đó, chiều 23/2, 5 trận đấu của vòng 10 V.League 2023/2024 đã được tổ chức. Tại trận đấu Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón đội Quảng Nam trên sân nhà Pleiku, mặc dù được sự cổ vũ của khán giả nhà, nhưng đoàn quân của Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chơi không thực sự tốt, bị đội khách cầm hòa với tỉ số 0-0.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ trên sân Hà Tĩnh, đội bóng của Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã đánh bại đội Khánh Hòa với tỉ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Quang Nam ở phút 36. Chiến thắng thứ 2 liên tiếp giúp Hà Tĩnh có 12 điểm, nới rộng khoảng cách với Hoàng Anh Gia Lai, đội đang đứng cuối bảng xếp hạng, lên thành 6 điểm.

Trong khi đó, Công an Hà Nội đã giành được 3 điểm quý giá trong chuyến làm khách đến sân Vinh trước Sông Lam Nghệ An với tỉ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Bùi Hoàng Việt Anh (phút 65). Chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An cũng là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của nhà đương kim vô địch dưới thời tân huấn luyện viên Kiatisak.

Đội bóng đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng - Đông Á Thanh Hóa, cũng có chiến thắng chật vật với tỉ số 3-2 trước Hải Phòng trên sân nhà. Trận thua trước Thanh Hóa là trận thua thứ 4 liên tiếp của Hải Phòng. Đội bóng của Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang có dấu hiệu khủng hoảng với chỉ 11 điểm sau 10 vòng đấu, họ cũng là đội để thủng lưới nhiều nhất tại V.League 1 - 2023/24 tính đến nay với 17 lần.

Trên sân Hàng Đẫy, Thể Công - Viettel cũng đã để mất 3 điểm đáng tiếc trước Becamex Bình Dương sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Ibara Prince của Bình Dương ở phút 72 sau một pha đá phạt. Thất bại trên sân nhà khiến Thể Công - Viettel giữ nguyên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Bình Dương vẫn vững vàng ở vị trí thứ 3.

Hai trận đấu cuối của vòng 10 diễn ra ngày 24/2. Theo đó, đội khách đang dẫn đầu bảng Thép Xanh Nam Định để thua đầy bất ngờ 1-2 trước MerryLand Quy Nhơn Bình Định trong một trận đấu đôi công thực sự hấp dẫn. Thi đấu lấn lướt trước đối thủ, đội khách Nam Định sớm tạo lợi thế dẫn bàn sau pha lập công của Rafaelson ở phút 22. Cuối hiệp 1, Leonardo De Melo ghi bàn gỡ hòa; đến phút 52, Hà Đức Chinh ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho đội chủ nhà. Thua trận này, Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định vẫn giữ được vị trí đầu bảng nhưng chỉ còn cách đội xếp thứ 2 là Thanh Hóa đúng 1 điểm và đội đứng thứ 3 là Bình Dương 2 điểm.

Ở trận đấu cuối cùng của vòng 10, đội bóng Hà Nội có chiến thắng quan trọng trên sân nhà Hàng Đẫy trước đội được đánh giá thấp hơn là đội Thành phố Hồ Chí Minh với tỉ số 3-1. Đội khách mất người ngay từ phút thứ 2 đã khiến trận đấu diễn ra có phần một chiều. Hà Nội có bàn thắng sớm từ phút 15 của hiệp 1 do công của Denílson Pereira Júnior. Bước sang hiệp 2, Hai Long có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 68. Phút 88, đội khách có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 nhờ công của Brendon Lucas da Silva Estevam. Ở những phút bù giờ của trận đấu, Văn Quyết đã ghi bàn ấn định tỉ số 3-1 cho đội chủ sân Hàng Đẫy. Chiến thắng này giúp đội Hà Nội vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Các trận đấu của vòng 11 V.League 1 - 2023/24 sẽ diễn ra từ 27 - 28/2.

