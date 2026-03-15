Cử tri vùng cao Nghệ An mặc trang phục truyền thống đi bầu cử

Ngày 15/3, cùng với cả nước, hơn 2,6 triệu cử tri tỉnh Nghệ An đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại xã biên giới Môn Sơn (Nghệ An), từ sáng sớm, trên các tuyến đường dẫn vào khu vực bỏ phiếu đã rực rỡ cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu, từng tốp người rủ nhau đi bầu cử.

Môn Sơn là xã giáp biên giới Lào, người dân chủ yếu là đồng bào Đan Lai và Thái. Do địa hình chia cắt, giao thông cách trở, để phục vụ bầu cử, toàn xã bố trí 25 khu vực bỏ phiếu.

Người dân bản Xằng Trên, xã Môn Sơn trong trang phục truyền thống đến điểm bầu cử.

Từ trước ngày bầu cử, công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu được hoàn tất, đảm bảo để ngày hội lớn của toàn dân diễn ra trang trọng, an toàn. Riêng 3 khu vực bỏ phiếu nằm sâu trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát, cách xa trung tâm xã được tổ chức bỏ phiếu sớm từ sáng 13/3 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Trong sắc váy áo truyền thống rực rỡ, những phụ nữ dân tộc Thái tay cầm lá phiếu, chăm chú xem lại danh sách các ứng cử viên trước khi cẩn trọng lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Có mặt từ rất sớm tại điểm bầu cử số 5, bà Hà Thị Tào (SN 1957, trú bản Xằng Trên) cho biết, bà dậy từ 5h sáng, thu xếp việc nhà và việc nương rẫy rồi đi bộ quãng đường gần 1km để kịp đến điểm bỏ phiếu.

"Đi bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống bà con miền núi, nhất là đường sá và các giải pháp giúp người dân cải thiện sinh kế", bà Tào chia sẻ.

Cử tri xã Môn Sơn nhận phiếu bầu cử.

Không riêng bà Tào, nhiều cử tri khác cũng tranh thủ đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm để kịp trở về nương rẫy, tiếp tục công việc sản xuất trong ngày. Có những gia đình cả vợ chồng, con cái cùng nhau đến khu vực bỏ phiếu, vừa thực hiện quyền công dân vừa chia sẻ niềm vui trong ngày hội của đất nước.

Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, nhiều người vẫn nán lại trò chuyện, hỏi thăm nhau, chia sẻ những mong đợi về nhiệm kỳ mới. Tiếng cười nói rộn ràng nơi điểm bầu cử khiến không khí ngày hội càng thêm ấm áp, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự quan tâm của người dân vùng biên đối với những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Người dân xã Môn Sơn, Nghệ An bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn cho biết, toàn xã có 9 đơn vị bầu cử với 25 khu vực bỏ phiếu, tổng số 13.276 cử tri.

Trước đó, do đặc thù địa bàn vùng cao, nhiều bản nằm xa trung tâm xã nên Ủy ban Bầu cử xã xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử sớm tại 3 khu vực gồm: Khu vực số 6 (bản Mọi), khu vực số 24 (bản Cò Phạt) và khu vực số 25 (bản Khe Búng). Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu sớm tại 3 khu vực này là 1.199 cử tri.

Trong đó, bản Mọi có 583 cử tri, bản Cò Phạt 319 cử tri và bản Khe Búng 297 cử tri. Việc tổ chức bầu cử sớm đã tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri ở các bản xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn có thể tham gia đầy đủ ngày hội bầu cử.