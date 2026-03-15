Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử

Những cử tri xã đảo Minh Châu (Hà Nội) đầu tiên của xã nhận phiếu bầu cử. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Trong cuộc bầu cử này, cả nước có gần 79 triệu cử tri sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là bước cụ thể hóa nghị quyết gắn liền với công tác cán bộ của Đảng, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Cuộc bầu cử được tổ chức trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 40 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; cũng là thời điểm nước ta đang tích cực triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức lại địa giới hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả để tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Người dân xem danh sách các ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Theo số liệu của Hội đồng Bầu cử quốc gia, từ 864 ứng cử viên, cử tri sẽ bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI (tỷ lệ 1,73 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu); đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, từ 4.217 người ứng cử, cử tri sẽ bầu 2.552 đại biểu (tỷ lệ 1,65 người ứng cử trên một đại biểu được bầu); đối với Hội đồng nhân dân cấp xã, từ 120.873 người ứng cử, cử tri sẽ bầu 72.611 đại biểu (tỷ lệ 1,66 người ứng cử trên một đại biểu được bầu), theo luật định.

Theo quy định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ kết thúc lúc 19 giờ cùng ngày trừ trường hợp kéo dài theo quy định nhưng không quá 21 giờ.

Phóng viên TTXVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tác giả: Hoàng Thị Hoa

Nguồn tin: baotintuc.vn