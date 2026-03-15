Thủ tướng bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031

Hoà chung ngày hội lớn của toàn dân với gần 79 triệu cử tri trên khắp mọi miền đất nước, sáng nay, tại Khu vực bỏ phiếu số 21 (Nhà sinh hoạt cộng đồng, Tổ dân phố số 14, ngõ 655, đường Lạc Long Quân), thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu đầu tiên lựa chọn người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay từ sáng sớm nay, Khu vực bỏ phiếu số 21, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội đã rộn ràng trong không khí của ngày hội lớn. Cờ đỏ, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng trang trọng. Đông đảo cử tri đã có mặt từ rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Vào lúc 6h30 phút sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu Nhân Lê Thị Bích Trân đã đến khu vực bỏ phiếu trong sự chào đón của các cử tri và thành viên tổ bầu cử.

Tại khu vực bỏ phiếu này, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, từ việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, cho đến việc bố trí khu vực bỏ phiếu thuận tiện, đảm bảo an ninh, trật tự. Các cử tri đến bỏ phiếu đều bày tỏ niềm phấn khởi khi được trực tiếp tham gia lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Theo đúng thể lệ, sau phần khai mạc, Tổ bầu cử đã công bố nội quy bỏ phiếu tổ, tiến hành kiểm tra, niêm yết hòm phiếu; tổ chức cho cử tri thực hiện quyền bầu cử đảm bảo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Sau khi tìm hiểu danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng các cử tri là lãnh đạo các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội, các cử tri trẻ tuổi nhất, cao tuổi nhất, cử tri đại diện các tầng lớp nhân dân và cử tri trong khu vực bỏ phiếu đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình theo đúng quy định.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của phường Tây Hồ, nhất là tại Khu vực bỏ phiếu số 21, Thủ tướng đề nghị Uỷ bầu cử phường Tây Hồ cố gắng tổ chức cho cử tri bỏ phiếu bầu cử sớm; đặc biệt tạo điều kiện tốt nhất để 100% cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình. Trong đó, nếu cử tri nào không đến được khu vực bỏ phiếu thì phải có hòm phiếu đến tận nhà để người dân bỏ phiếu. Tại các Khu vực bỏ phiếu, bố trí cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phường Tây Hồ tổ chức bầu cử đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng luật; nỗ lực thực hiện và đảm bảo tốt công tác phục vụ và tổ chức cuộc bầu cử để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội đại đoàn kết toàn dân - ngày hội nong sông, bầu những người xứng đáng nhất, có đức, có tài, đại diện cho ý trí, nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trò chuyện với cử tri Khu vực bỏ phiếu số 21, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn cử tri thực hiện quyền làm chủ của mình trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì nhân dân; sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đóng góp vào xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, đời sống người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Tác giả: Lại Hoa

Nguồn tin: Báo VOV