Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác bầu cử tại các xã Kim Liên và Đại Huệ

Sáng 15/3, ngay sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại Khu vực bỏ phiếu số 8 (xóm Sen 2, xã Kim Liên), đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các xã Kim Liên và Đại Huệ.

Xã Kim Liên có 43 khu vực bỏ phiếu với 35.948 cử tri; xã Đại Huệ có 21 khu vực bỏ phiếu với 15.029 cử tri. Thông qua cuộc bầu cử lần này, cử tri 2 xã sẽ lựa chọn 3 đại biểu Quốc hội trong tổng số 5 người ứng cử thuộc đơn vị bầu cử số 3. Đối với HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, cử tri sẽ bầu 4 đại biểu trong tổng số 7 ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 8.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (ở giữa) kiểm tra công tác bầu cử tại tại Khu vực bỏ phiếu số 4, xóm Mỹ Sơn, xã Đại Huệ. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, cử tri xã Kim Liên bầu 25 đại biểu HĐND xã trong tổng số 43 người được giới thiệu ứng cử; còn cử tri xã Đại Huệ bầu 20 đại biểu HĐND xã từ 33 người được giới thiệu ứng cử.

Tại các khu vực bỏ phiếu, Công tác tổ chức bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Các tổ bầu cử thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu bầu, hướng dẫn cử tri và giám sát quá trình bỏ phiếu.

An ninh, trật tự, an toàn tại các điểm bỏ phiếu được triển khai chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong công tác chuẩn bị cũng như tổ chức bầu cử.

Tác giả: Nguyễn Diệu

Nguồn tin: vanhoavaphattrien.vn