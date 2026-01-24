Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Trong nước

Tiểu sử 7 đồng chí lãnh đạo Bộ Công an trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bầu 200 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Trong đó, 7 đồng chí lãnh đạo Bộ Công an trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV ,Đại hội XIV ,Lãnh đạo Bộ Công an ,tiểu sử ,trúng cử

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP