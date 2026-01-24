Nguồn tin: Báo Công an nhân dân
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bầu 200 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Trong đó, 7 đồng chí lãnh đạo Bộ Công an trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Tiểu sử 7 đồng chí lãnh đạo Bộ Công an trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV
