Ông Phạm Trọng Hoàng giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Quyết định do Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành, có hiệu lực từ ngày 16/10/2025.

Ông Phạm Trọng Hoàng sinh năm 1969, quê quán tại xã Hợp Minh (xã Vĩnh Thành cũ), tỉnh Nghệ An; vào Đảng ngày 10/10/1990; có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 2/2015 đến tháng 6/2018, ông Phạm Trọng Hoàng giữ chức Bí thư Huyện ủy Tương Dương; từ tháng 10/2015 được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Ông Phạm Trọng Hoàng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2023, ông Hoàng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, XIX, giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An; từ tháng 2/2023, được Ban Bí thư Trung ương chuẩn y vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 24/4/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Phạm Trọng Hoàng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Phạm Trọng Hoàng trúng cử Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

