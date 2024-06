Công an tỉnh Nghệ An công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2024

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đại diện phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho hơn 1.800 cán bộ, chiến sĩ, lao động hợp đồng thuộc Công an Nghệ An. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định nâng bậc lương vượt khung lần 2 cấp bậc Đại tá trước niên hạn đối với đồng chí Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh, có 45 đồng chí là Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương được nâng lương vượt khung cấp bậc Thượng tá và thăng cấp bậc hàm Thượng tá, Trung tá đợt này.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2024

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2024. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an nhân dân, đồng thời cũng là sự ghi nhận xứng đáng của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đối với những đóng góp và sự cố gắng nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong suốt thời gian vừa qua.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền Bộ Trưởng Bộ Công an trao Quyết định nâng bậc lương đối với đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Phấn khởi hơn, trong niên hạn năm 2024, có nhiều đồng chí lập thành tích, chiến công xuất sắc được các cấp biểu dương, khen thưởng, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Công an Nghệ An, được Lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận và thăng cấp bậc hàm trước niên hạn. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu mỗi CBCS tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất, đạo đức, không ngừng phấn đấu, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để xứng đáng với cấp hàm mới, bậc lương mới được hưởng.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng

Để kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, ngay sau buổi lễ này, thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị mình một cách trang trọng và ý nghĩa.

