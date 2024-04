Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Công an huyện Hưng Nguyên

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Năm 2023 và quý I/2024, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện Hưng Nguyên đã tập trung thực hiện tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu xử lý tốt các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ, không để phát sinh điểm nóng; Chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đạt nhiều kết quả quan trọng, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự gắn với thực hiện Đề án 06/CP đạt kết quả cao; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật được quan tâm và hiệu quả hơn.

Lãnh đạo Công an Hưng Nguyên phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã lắng nghe, trao đổi và giải đáp những kiến nghị, đề xuất mà Lãnh đạo, chỉ huy các đội công tác và Trưởng Công an các xã, thị trấn báo cáo. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Công an huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện trong thời gian tới cần tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có những giải pháp quyết liệt, chỉ đạo các ban ngành liên quan trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự. Huyện Hưng Nguyên là địa bàn đã và đang được các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài quan tâm, đầu tư nhiều dự án, vì vậy, việc đảm bảo tốt an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội có vai trò rất quan trọng. Đơn vị cần chủ động nắm tình hình, dư luận xã hội để kịp thời triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự; Tăng cường đảm bảo an ninh nông thôn, không để khiếu kiện vượt cấp với phương châm “chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ xa, xử lý kịp thời các nguy cơ ngay từ cơ sở”. Kiên quyết đánh mạnh, đánh đúng, đánh trúng vào các ổ nhóm, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, không để chảy máu tài nguyên, thất thoát ngân sách Nhà nước.

Đại diện các phòng chức năng phát biểu tại buổi làm việc

Chú trọng công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, cần khắc phục những khó khăn, tồn tại, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP; phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; “kích hoạt” Tổ công tác 373 hoạt động hiệu quả. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần; phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lan tỏa mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống” trong trường học… Tiếp tục quan tâm, nâng cao nghiệp vụ và đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã, thị trấn. Công an huyện Hưng Nguyên cần hoàn thành các tiêu chí về an ninh trật tự để góp phần xây dựng huyện Hưng Nguyên đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2024.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tác giả: Phạm Thủy – Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn