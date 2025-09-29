Công an Nghệ An xuyên đêm cứu nhiều người dân gặp nạn trong cơn bão số 10

Theo đó, khoảng 2h55’ ngày 29/9, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Nghệ An nhận được tin báo: Có người bị thương đang mắc kẹt trong nhà tại số 159, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động Đội CC & CNCH số 1 xuất 2 xe CNCH cùng 12 cán bộ, chiến sĩ xuyên qua tâm bão kịp thời có mặt tại hiện trường.

Xuyên đêm, xuyên tâm bão, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH có mặt tại hiện trường tổ chức giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt.

Tại đây, căn nhà cấp 4 vừa bị bão thổi bay mất mái, các thanh xà gồ rơi xuống khiến 4 người bị mắc kẹt trong nhà gồm: Phạm Mạnh Cường (1990) chủ nhà, vợ là Phạm Thị Như (SN 1991) là vợ cùng con trai nhỏ Đoàn Minh Khang. Người bị thương được xác định là Phạm Đình Huỳnh (SN 1995) trú tại Phú Vang ( TP Huế ). Anh Huỳnh đi làm công cho chủ nhà, gặp mưa bão không về được nên trú tại đây, không may bị thanh sắt rơi trúng bị thương vùng mặt khá nặng. Lực lượng CNCH đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cắt, dỡ, di chuyển vật cản, tiếp cận cứu nạn nhân. Đến khoảng 4h05’ cùng ngày, 4 nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn. Anh Huỳnh đã được lực lượng cảnh sát dùng xe chuyên dụng chở đến bệnh viện cấp cứu.

Tiếp đó, vào 4h03’ cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo xảy ra sự cố có người mắc kẹt tại Cổng số 3, Công ty WHA, đường N5, xã Trung Lộc. Đơn vị đã huy động Đội CC & CNCH số 8 xuất 2 xe CNCH cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Do ảnh hưởng mưa bão, mái tôn và các cấu kiện công trình bị tốc, sập đổ, khiến 4 người bị mắc kẹt trong nhà cấp 4. Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn, đến 4h50’ cùng ngày, 4 nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn. Hiện các nạn nhân đã được đưa về tại Đội CC&CNCH số 8 để ổn định sức khỏe, tiếp tục được chăm sóc.

Kịp thời đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Vào hồi 5h10’ ngày 29/9, nhận được tin báo xảy ra sự cố bị mắc kẹt trong xe ô tô do mưa bão tại cầu vượt đường 72 m, phường Vinh Hưng; Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động Đội CC&CNCH số 1 xuất 2 xe CNCH cùng 12 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Đến khoảng 5h40’ cùng ngày, lực lượng CNCH đã cứu được 1 nạn nhân ra ngoài an toàn. Được biết, chủ xe chở vợ đi đẻ, do mưa bão, các tuyến đường bị ngập nên anh đã chạy xe lên khu vực cầu vượt để tránh trú đồng thời gọi lực lượng cảnh sát CNCH và được cảnh sát hỗ trợ đưa về nhà an toàn.

Tác giả: Thùy Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân