Tri ân các liệt sĩ và các đồng chí nguyên Lãnh đạo Công an Nghệ An qua các thời kỳ

Đoàn đã đến thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên Lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ: Thiếu tướng Lê Văn Khiêu, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ Tĩnh; Đại tá Trần Thiệu, nguyên Trưởng Ty Công an tỉnh Nghệ Tĩnh; Đại tá Võ Lam, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ Tĩnh; Đại tá Nguyễn Xuân Hoè, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ Tĩnh; Đại tá Đậu Khắc Tưởng, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ Tĩnh; Đại tá Trần Hữu Danh nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ Tĩnh; Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, nguyên Phó Giám đốc Công an Nghệ An; Đại tá Lữ Văn Tường, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Đại tá Lê Quốc Báo, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Đại tá Trần Đình Bảng, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Thượng tá Lô Viết Định, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Và thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ: Đại úy Nguyễn Công Thiết, nguyên Phó Trưởng Công an huyện Đô Lương; Đại uý Sầm Quốc Nghĩa, nguyên cán bộ Đội hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Quế Phong.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác tri ân các liệt sĩ và các đồng chí nguyên Lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang và đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thăm hỏi, chúc sức khỏe các gia đình thân nhân liệt sĩ và thân nhân các đồng chí nguyên Lãnh đạo Công an tỉnh và chia sẻ niềm vinh dự, tự hào của Công an tỉnh Nghệ An khi được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến của các bậc tiền bối và các liệt sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các thế hệ nối tiếp của mỗi gia đình tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh tưởng nhớ các đồng chí nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đại diện thân nhân các gia đình mà đoàn đến thăm đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành trước những quan tâm, động viên của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và hứa tiếp tục giáo dục, động viên con cháu phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới.



Đoàn thăm hỏi sức khỏe thân nhân gia đình liệt sĩ và thân nhân nguyên Lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ

Tác giả: Cao Loan - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn