Công an Nghệ An giải cứu thanh niên bị 'bắt cóc online'

Sau khi nhận được tin báo trong tình huống khẩn cấp, Công an phường Vinh Hưng, Nghệ An đã nhanh chóng vào cuộc, lần tìm dấu vết và kịp thời giải cứu một nạn nhân khỏi một vụ “bắt cóc online” tinh vi.

Mới đây, gia đình chị Tr.T.T., trú tại khối Mỹ Hậu, phường Vinh Hưng, phát hiện con trai là N.H.D.K. (SN 2007) có nhiều biểu hiện bất thường (lo lắng, sợ hãi, liên tục ôm điện thoại và đột ngột bỏ nhà đi).

Sau đó, gia đình nhận được cuộc gọi từ số lạ, giọng K. hoảng loạn yêu cầu chuyển ngay 100 triệu đồng vào tài khoản “của cơ quan công an” để phục vụ “niêm phong, điều tra” một vụ án ma túy mà em bị vu khống.

Nhận định đây là dấu hiệu của một vụ lừa đảo, gia đình chị T. lập tức trình báo công an phường. Từ trích xuất camera đến rà soát các địa điểm khả nghi, chỉ trong vòng chưa đầy 4 giờ đồng hồ lực lượng công an đã xác định vị trí em K. tại một khách sạn thuộc phường Thành Vinh.

Thời điểm phát hiện, K. đang trong trạng thái hoảng loạn, chuẩn bị bắt xe đi TP Hồ Chí Minh theo “chỉ đạo” của các đối tượng lừa đảo.

Tại cơ quan công an, sự việc nhanh chóng được làm rõ. Theo đó, K. nhận cuộc gọi video từ những kẻ giả danh cán bộ công an, thông báo em bị liên quan đến vụ án ma túy. Chúng yêu cầu K. rời khỏi nhà, cắt liên lạc với người thân, tìm thuê nhà nghỉ để “làm việc kín”, đồng thời lấy tiền trong nhà và yêu cầu gia đình chuyển thêm 100 triệu đồng để “chứng minh sự trong sạch”.

