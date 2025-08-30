Công an chỉ dấu hiệu nhận biết “bắt cóc online”

Ngày 29/8, Công an TP.Hải Phòng cho biết, hiện nay, thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online” đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt nhắm vào học sinh, sinh viên - những người trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm và dễ bị thao túng tâm lý.

Các đối tượng không bắt cóc thật nhưng điều khiển, khống chế nạn nhân thông qua điện thoại, mạng xã hội để dựng nên kịch bản bắt cóc giả nhằm thao túng tâm lý nạn nhân và lừa đảo tiền bạc của gia đình.

Tội phạm thường giả mạo công an, Viện kiểm sát hoặc Tòa án, gọi điện hoặc nhắn tin qua mạng xã hội, thông báo nạn nhân có liên quan đến các vụ án nghiêm trọng như rửa tiền, buôn bán ma túy.

Các đối tượng đe dọa, gây hoang mang, yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, cắt liên lạc với gia đình và làm theo hướng dẫn.

Nạn nhân bị yêu cầu đến khách sạn hoặc nơi vắng vẻ để “phối hợp điều tra”, đồng thời quay video hoặc gửi tin nhắn giả vờ bị bắt cóc, đòi tiền chuộc từ gia đình (thường từ 150-300 triệu đồng).

Sau khi gia đình chuyển tiền, tội phạm cắt liên lạc, để lại nạn nhân trong trạng thái hoảng loạn và gia đình chịu thiệt hại lớn.

Dấu hiệu nhận biết “bắt cóc online” như học sinh, sinh viên đột nhiên biến mất không rõ lý do, không liên lạc được.

Cuộc gọi từ số lạ: Người tự xưng là công an, viện kiểm sát, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền với nội dung đe dọa.

Yêu cầu cài đặt phần mềm lạ: Như Zoom Workplace hoặc các ứng dụng không rõ nguồn gốc để “làm việc trực tuyến”.

Đe dọa và yêu cầu giữ bí mật: Ép nạn nhân không liên lạc với gia đình, bạn bè.

Hành vi bất thường của con em: Lo lắng, lén lút sử dụng điện thoại, mất liên lạc đột ngột, hoặc có giao dịch chuyển tiền lớn bất thường.

Để không trở thành nạn nhân của“bắt cóc online”, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh, không làm theo yêu cầu: Cơ quan công an không bao giờ làm việc qua điện thoại, gửi lệnh bắt qua mạng xã hội, hay yêu cầu chuyển tiền để “chứng minh vô tội”. Mọi thủ tục đều thông qua giấy mời hoặc thông báo chính thức từ cơ quan địa phương.

Xác minh thông tin: Nếu nhận cuộc gọi đáng ngờ, liên hệ ngay với công an địa phương hoặc người thân để kiểm tra.

Không chia sẻ thông tin cá nhân: Tránh đăng tải thông tin nhạy cảm như tài khoản ngân hàng, hình ảnh gia đình, hoặc lịch trình cá nhân lên mạng xã hội.

Giáo dục con em: Phụ huynh và nhà trường cần tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên kỹ năng nhận diện lừa đảo, đặc biệt là không làm theo yêu cầu từ người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Các em học sinh, sinh viên khi nhận được các cuộc gọi có nội dung tương tự, phải thật bình tĩnh, không hoảng sợ, không làm theo bất kỳ yêu cầu nào. Hãy lập tức ngắt máy. Bên cạnh đó, hãy gọi điện ngay hoặc gặp gỡ trực tiếp người thân trong gia đình để thông báo sự việc và tìm kiếm sự hỗ trợ.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, liên hệ ngay công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Chia sẻ thủ đoạn “bắt cóc online” đến người thân, bạn bè, đặc biệt là các bạn trẻ.

Tăng cường kết nối gia đình: Phụ huynh cần duy trì sự gắn kết với con em, tạo niềm tin để các em chia sẻ khi gặp tình huống bất thường.

Cảnh giác trên mạng xã hội: Hạn chế khoe thông tin cá nhân hoặc thành tích của con em, vì tội phạm có thể lợi dụng để nhắm mục tiêu.

“Bắt cóc online” là một hình thức lừa đảo công nghệ cao, đánh vào tâm lý thiếu hiểu biết và sự nhẹ dạ của người trẻ. Hãy nâng cao cảnh giác, trang bị kiến thức và kỹ năng để bảo vệ bản thân và gia đình. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: nguoiduatin.vn