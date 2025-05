Công an Nghệ An điều tra, bắt giữ nhóm trộm "nhí" gây ra nhiều vụ trộm xe mô tô

Nhóm 6 đối tượng trộm cắp tài sản bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An triệu tập bắt giữ

Trước đó qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện một nhóm 6 đối tượng thanh thiếu niên có nhiều nghi vấn liên quan tới hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn. Các đối tượng trong ổ nhóm này tuổi đời còn rất trẻ, có 5/6 đối tượng dưới 16 tuổi, đặc biệt có 2 đối tượng trong nhóm trộm này đang theo học tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Vinh.

Cơ quan Công an xác định chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng đã trộm 3 xe mô tô của người dân trên địa bàn thành phố Vinh. Tài sản sau khi các đối tượng lấy trộm sẽ được các đối tượng bán lấy tiền tiêu xài hoặc tiếp tục sử dụng làm phương tiện di chuyển. Hành vi của nhóm đối tượng đã gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong quần chúng Nhân dân. Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày 07/5/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã bắt giữ nhóm 6 đối tượng thanh thiếu niên nói trên về hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng bị bắt giữ tuổi đời từ 14 đến 16 tuổi, cùng trú tại thành phố Vinh.

Tang vật vụ án Cơ quan Công an thu giữ

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điều 173, Bộ luật Hình sự đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án.

Thời gian tới Công an Nghệ An sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh có hành vi vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn. Bên cạnh sự quyết liệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, ATGT của lực lượng Công an, rất cần sự đồng hành của nhà trường, gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em, học sinh nâng cao ý thức chấp hành thượng tôn pháp luật.

