Công an Nghệ An đảm bảo an ninh, an toàn trước thềm Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Theo đó, thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT nhân các sự kiện lớn của đất nước, Công an Nghệ An đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, lập nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực công tác, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Công an Nghệ An đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong trường học.

Đơn vị đã chủ động tham mưu, triển khai rất bài bản, quyết liệt đợt cao điểm, trong đó đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo trên nhiều lĩnh vực, chuyên đề công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT. Công an tỉnh cũng chủ động xây dựng kế hoạch, rà soát, nắm danh sách các địa bàn, đối tượng trọng điểm không để bị động, bất ngờ xảy ra. Đồng thời tập trung chỉ đạo, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên tất cả các lĩnh vực hình sự, ma túy, kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường và bước đầu đạt được nhiều thành tích, kết quả nổi bật.

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng chính cầm đầu đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng.

Điển hình như, trên lĩnh vực đấu tranh tội phạm hình sự, Công an Nghệ An đã đấu tranh, khám phá 93 vụ, bắt giữ, xử lý 384 đối tượng xâm phạm trật tự xã hội, đánh bạc, mại dâm. Trong đó phá rất nhiều chuyên án, vụ án lớn. Điển hình, triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng hoạt động liên tỉnh, bắt 10 đối tượng, làm rõ tổng số tiền các đối tượng đã giao dịch đánh bạc hơn 35 tỷ đồng; nhanh chóng xác minh, bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại hơn 150 trạm thu, phát sóng viễn thông, khoảng 1,3 tấn linh kiện, gây thiệt hại hàng tỷ đồng... Đối với lĩnh vực đấu tranh tội phạm ma túy, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 186 vụ, 285 đối tượng, phá 11 chuyên án, vụ án lớn, triệt xóa 6 đường dây, ổ, nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn xuyên quốc gia, tổng số thu hơn 12,5kg ma túy các loại, 53.314 viên ma túy tổng hợp... Điển hình, phá chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam, bắt 3 đối tượng, thu 18.200 viên MTTH, 185 gam heroin; phá chuyên án triệt xóa đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy ngụy trang mua bán mỹ phẩm, bắt 2 đối tượng, thu 1kg ketamin...

Công an Nghệ An tập trung đấu tranh với tội phạm và vi phạm về pháo.

Đơn vị cũng tập trung đấu tranh, quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo. Chỉ tính riêng trong 1 tháng đầu ra quân, đơn vị đã đấu tranh, bắt giữ 198 vụ, 260 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về pháo, thu 3,3 tấn pháo nổ các loại. Trong đó đặc biệt chú trọng đấu tranh hiệu quả với các hành vi sản xuất trái phép pháo nổ, qua đó góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại do tai nạn về pháo gây ra, điển hình là triệt xóa nhóm đối tượng sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng cấm hoạt động liên tỉnh, bắt 13 đối tượng, thu giữ 198 kg thuốc pháo và pháo nổ, 3 tấn tiền chất để sản xuất pháo nổ; phá chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán trái phép pháo nổ hoạt động liên tỉnh, bắt 11 đối tượng, thu 128,97 kg pháo hoa nổ. Đơn vị cũng tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nổi bật là phá chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh, bắt 42 đối tượng, thu 62 khẩu súng vũ khí quân dụng, 24 khẩu súng công cụ hỗ trợ, 28.720 viên đạn thuộc vũ khí quân dụng, 1.260 viên đạn bi, đạn cao su...

Bên cạnh đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, lực lượng Công an Nghệ An còn tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, phòng ngừa tội phạm cũng như các hành vi phạm pháp luật về TTAGT.

Đối với lĩnh vực đấu tranh với tội phạm kinh tế, chức vụ, môi trường, Công an Nghệ An cũng đã tập trung lực lượng đấu tranh, phát hiện, bắt giữ 505 vụ, 736 đối tượng. Điển hình như, điều tra, làm rõ, bắt 5 đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” tại Công ty TNHH Sơn Thái Long, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 2 tỷ đồng…

Trên lĩnh vực quản lý nhà nước về TTATGT, Công an Nghệ An đã triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình và những vấn đề liên quan đến trật tự, an toàn giao thông; Bố trí lực lượng tuần tra, ngăn chặn kịp thời, xử lý có hiệu quả tình trạng tụ tập, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, góp phần đảm bảo cho nhân dân đi lại an toàn, thông suốt. Đặc biệt, vào đêm 11/1, lực lượng Cảnh sát giao thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, đã kịp thời phát hiện đám cháy, tiếp cận hiện trường và cứu nạn 11 người dân đang ở bên trong nhà thoát nạn trong đêm an toàn.

Song song với việc tấn công, truy quét quyết liệt tội phạm, lực lượng Công an Nghệ An tiếp tục chủ động tăng cường nắm, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, chỉ đạo toàn diện nhiều giải pháp trên tất cả các mặt công tác khác nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn.

