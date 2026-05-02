Con trai cựu thượng nghị sĩ Thái Lan lãnh án hơn 132 năm tù vì cờ bạc, rửa tiền

Narote Piriyarangsan (người áo trắng) bị các sĩ quan thẩm vấn - Ảnh: BANGKOK POST

Theo tờ Nation ngày 1-5, Tòa án Hình sự Thái Lan ngày 27-4 đã tuyên phạt Narote Piriyarangsan - con trai cựu thượng nghị sĩ và chuyên gia chống tham nhũng Sangsit Piriyarangsan - mức án tổng cộng 132 năm 6 tháng tù giam vì tội tổ chức cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và rửa tiền.

Narote là một trong chín bị cáo bị truy tố vì đã tổ chức và quảng bá các trang cờ bạc trực tuyến trong giai đoạn từ tháng 12-2023 đến tháng 5-2024, mở cửa công khai cho người dùng thuộc mọi lứa tuổi mà không có giấy phép hợp lệ.

Theo cáo trạng, đường dây này được tổ chức chặt chẽ với sự phân công rõ ràng: một nhóm phụ trách sở hữu và quản lý website, nhóm khác vận hành hệ thống thanh toán.

Để hợp pháp hóa dòng tiền, các bị cáo đã thành lập doanh nghiệp ma, khai báo với ngân hàng là kinh doanh bán lẻ trực tuyến nhằm mở tài khoản nhận tiền qua mã QR.

Trong thời gian hoạt động, hàng loạt giao dịch được thực hiện qua hệ thống thanh toán tự động, với giá trị mỗi lần dao động từ 1,7 triệu đến 54,7 triệu baht (hơn 52.000 USD đến 1,68 triệu USD).

Ngoài ra, các bị cáo còn bị xác định là đồng sở hữu khối tài sản gồm đất đai trị giá hơn 7,2 triệu baht (hơn 221.000 USD), trang sức 10 triệu baht (307.000 USD) và ba xe hơi hạng sang - tất cả đều được xác định là tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.

Công tố viên cho rằng việc chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản nhằm biến đổi hình thức tài sản, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp đã cấu thành hành vi rửa tiền.

Tòa án kết luận các bị cáo số 1 đến 5 và số 7 phạm tội hỗ trợ quảng bá, lôi kéo người khác tham gia đánh bạc trái phép. Với tội danh này, bị cáo số 1 và Narote mỗi người bị phạt 3 tháng tù, trong khi các bị cáo còn lại bị phạt tiền 3.000 baht (khoảng 92 USD) mỗi người.

Ở tội danh rửa tiền, Narote nhận mức án cộng dồn lên tới 132 năm 6 tháng. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật Thái Lan, thời gian chấp hành án thực tế bị giới hạn tối đa 20 năm.

Đáng chú ý, Narote đã được tại ngoại trong quá trình xét xử từ tháng 10-2025, nhưng đã bỏ trốn và vắng mặt tại tòa. Tòa buộc phải đọc bản án vắng mặt và phát lệnh bắt giữ ngay sau đó.

Việc người này được tại ngoại trước đó cũng đã làm dấy lên nghi vấn về vị thẩm phán đã ký lệnh cho tại ngoại.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: tuoitre.vn