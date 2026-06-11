Chồng ép vợ bán dâm cho 120 người suốt 3 năm

Tòa án quận Angermanland ở Harnosand, Thụy Điển - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, một người đàn ông 61 tuổi ở Thụy Điển bị cáo buộc lợi dụng tình trạng dễ bị tổn thương của vợ để ép người đầu ấp tay gối bán dâm với nhiều người đàn ông. Tòa án ở Thụy Điển dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 16-6.



Theo cáo trạng, người chồng đã đăng quảng cáo trên mạng, sắp xếp các cuộc gặp có trả phí giữa vợ và khách mua dâm, đồng thời buộc bà thực hiện các hành vi tình dục trực tuyến nhằm thu hút thêm khách hàng.



Công tố viên cho biết đã xác định được khoảng 120 người đàn ông phản hồi các quảng cáo này.



Phía công tố cũng đề nghị mức án 10 năm tù đối với bị cáo. Người này - bị tạm giam từ tháng 10-2025 - bị truy tố về tội môi giới mại dâm nghiêm trọng và 8 tội hiếp dâm xảy ra từ ngày 11-8-2022 đến 21-10-2025.

Tuy nhiên ông ta phủ nhận các cáo buộc và chỉ thừa nhận một vi phạm nhỏ liên quan đến ma túy.



Phiên tòa được tổ chức tại thị trấn Härnösand ở miền bắc Thụy Điển. Tòa án dự kiến công bố phán quyết vào ngày 16-6.

Vụ án này đặc biệt gây chấn động dư luận Thụy Điển và được nhiều người so sánh với vụ án gây rúng động nước Pháp liên quan bà Gisele Pelicot, người có chồng bị kết án năm 2024 vì bỏ thuốc mê vợ rồi để hàng chục người đàn ông cưỡng hiếp bà khi bất tỉnh.



Tại Thụy Điển, bán dâm không phải là hành vi phạm pháp, nhưng mua dâm và các hoạt động môi giới, tạo điều kiện hoặc trục lợi từ mại dâm đều bị coi là bất hợp pháp.



Công tố viên Ida Annerstedt cho rằng người chồng bị cáo buộc "bóc lột tàn nhẫn" khi "lợi dụng hoàn cảnh của vợ khi bà ấy chịu ảnh hưởng của ma túy, rượu và luôn trong trạng thái sợ hãi người chồng".



Đồng thời người vợ còn thường bị cảnh báo không được làm chồng nổi giận, nếu không "con quái vật sẽ xuất hiện". Hồ sơ vụ án cũng bao gồm các cáo buộc về hành vi đe dọa và bạo hành.



Luật sư đại diện cho người phụ nữ, bà Silvia Ingolfsdottir, mô tả trên Đài truyền hình quốc gia SVT: "Ông ta đối xử với vợ như một chiếc thẻ ngân hàng và bán bà ấy như một món hàng".



Người vợ được phía công tố xác định là nạn nhân trong "tình trạng dễ bị tổn thương" và yêu cầu bồi thường tương đương khoảng 120.000 USD nếu bị cáo bị kết tội.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn