Thái Lan dự định khôi phục danh sách miễn thị thực cũ, ít hơn hiện tại 36 nước

Số liệu cho thấy khoảng 90% khách du lịch lưu trú tại Thái Lan không quá 30 ngày - Ảnh: EPA

Báo Khaosod ngày 27-4 đưa tin Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đang đề xuất hủy bỏ chính sách miễn thị thực 60 ngày (vốn được áp dụng cho 93 quốc gia từ tháng 7-2024), và khôi phục danh sách gốc với 57 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Động thái nói trên nằm trong nỗ lực siết chặt quản lý du khách và chuyển hướng sang du lịch chất lượng cao của Thái Lan.

Theo Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul, việc bổ sung bất kỳ quốc gia nào vào danh sách miễn thị thực nói trên trong tương lai sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể dựa trên tính phù hợp và hành vi du lịch.

Ông Surasak cho biết sự thay đổi chính sách này nhằm mục đích cải thiện công tác kiểm tra nhập cảnh và giải quyết lo ngại về việc du khách lưu trú dài ngày, sử dụng đặc quyền du lịch cho các mục đích phi du lịch. Đề xuất này dự kiến sớm được trình lên Nội các Thái Lan để phê duyệt.

Dữ liệu từ cảnh sát du lịch Thái Lan cho thấy các vấn đề liên quan đến khách nước ngoài đã tăng lên, sau khi chính sách miễn thị thực 60 ngày có hiệu lực.

Giới chức Thái Lan cho biết hầu hết khách du lịch nước ngoài hiện nay chỉ lưu trú tại xứ chùa vàng dưới 30 ngày. Những người cần lưu trú lâu hơn phải xin thị thực theo các diện kinh doanh, du học hoặc cư trú dài hạn.

Bộ này cho biết sự thay đổi này cũng nhằm mục đích đảm bảo chính sách thị thực phản ánh xác đáng hành vi du lịch thực tế, đồng thời giảm thiểu rủi ro an ninh liên quan đến việc lưu trú dài ngày.

Tác giả: Hiếu Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn