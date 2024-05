Clip: Xe buýt lao xuống vực sâu khiến 61 người thương vong

Your browser does not support the video tag.

Ít nhất 21 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương sau khi một xe buýt rơi xuống vực sâu gần khu vực Tanda ở thành phố Akhnoor, thuộc bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ hôm thứ 30/5.

Chiếc xe buýt chở hành khách từ Hathras, Uttar Pradesh đến đền Shiv Khori ở quận Reasi.

Chiếc xe buýt rơi xuống vực gần Kali Dhar Mandir trên đường cao tốc Jammu-Poonch. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương ở Akhnoor và Trường cao đẳng Y tế Chính phủ ở Jammu.

Trong một tuyên bố, Thẩm phán quận Jammu cho biết: "Một chiếc xe buýt chở hành khách từ Hathras, Uttar Pradesh đã gặp tai nạn gần Tanda, Akhnoor ở Jammu. Hoạt động cứu hộ đang được tiến hành".

Thủ tướng Narendra Modi nói: "Đau đớn trước những thiệt hại về người do một vụ tai nạn xe buýt ở Akhnoor. Tâm trí của tôi hướng về những người đã mất đi người thân. Tôi cầu nguyện rằng những người bị thương sẽ sớm bình phục".

Tác giả: Hải Vân (Theo India Today)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn