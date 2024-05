Clip: Ô tô tông vào đám đông đang chờ xe buýt khiến 5 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được ghi lại tại quận Wusheng, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào ngày 21/5.

Văn phòng Công an huyện Wusheng đã đưa ra tuyên bố chính thức về vụ việc. Theo báo cáo của họ, vào khoảng 7h sáng, Sun, 52 tuổi, đang điều khiển chiếc ô tô trên đường G350 thì va chạm với 5 người đang đứng chờ xe buýt.

"Họ đang đợi xe buýt thì bị chiếc xe tông vào", một nhân chứng kể lại.

Cú va chạm khiến 2 người tử vong ngay lập tức, trong khi 3 người khác tử vong do vết thương nặng.

Tôn đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Các xét nghiệm sơ bộ đã loại trừ khả năng nghiện rượu và ma túy. Một cuộc điều tra chuyên sâu về nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được tiến hành.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn