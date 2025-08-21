Tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều Hội nghị kết nối giao thương để tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm OCOP

Theo ước tính, thị phần hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh tại các kênh phân phối hiện đại như các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, siêu thị mini, thương mại điện tử,... chiếm khoảng 85% và khoảng 80% tại các kênh phân phối truyền thống như chợ, cửa hàng tạp hóa.

Giai đoạn 2021-2025 tỉnh đã tổ chức nhiều Hội nghị kết nối giao thương, Hội nghị kết nối khách hàng nhà phân phối, cửa hàng thực phẩm tiện lợi với nhà sản xuất để tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm OCOP của tỉnh. Hội nghị Kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản vùng miền tại Nghệ An đã giới thiệu gần 300 doanh nghiệp kết nối tiêu thụ với các hệ thống siêu thị, nhà phân phối, bán buôn trong cả nước.

Tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội chợ “Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An năm 2025” tại thành phố Vinh với 284 gian hàng và 142 doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị, ban, ngành tỉnh Nghệ An kết nối, giới thiệu cho các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp cận và tham gia trên 60 chương trình, sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa với các tỉnh, thành trong cả nước. Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh tham gia 124 hội chợ, hội nghị kết nối giao thương, kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm của hơn 670 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại các thị trường trong và ngoài tỉnh. Tổ chức 14 phiên hàng Việt về miền núi khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ tiêu thụ cho các sản phẩm miền núi của tỉnh Nghệ An; xây dựng 01 điểm bán hàng Việt Nam tại khu vực nông thôn để tuyên truyền rộng rãi, khuyến khích Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam cũng như kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản trong và ngoài tỉnh tại các kênh bán hàng…

Hoạt động xúc tiến xuất khẩu được triển khai thường xuyên, đa dạng và bước đầu đạt hiệu quả: Tổ chức đoàn giao dịch thương mại (Úc, New Zealand), tham gia đoàn công tác của tỉnh để giới thiệu tiềm năng, thúc đẩy xuất khẩu tại Hoa Kỳ, Singapore, Đài Loan...; tổ chức doanh nghiệp tham dự Hội chợ thương mại quốc tế Finefood (Sedney).

Thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp Nghệ An liên tục được mở rộng qua các năm. Đến hết tháng 7/2025, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xuất khẩu hàng hoá sang 150 nước và vùng lãnh thổ (tăng 26 thị trường so với năm 2020) trong đó có 25 mặt hàng của trên 20 doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm nông sản như gạo, tinh bột sắn, gỗ, hạt tiêu, cà phê, hàng thuỷ sản, nhựa thông, nhựa cây... Một số thị trường xuất khẩu chủ yếu như: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Asean, Nhật Bản, Châu Âu,...

Bên cạnh đó, tỉnh đã hỗ trợ cung cấp thông tin và đưa các sản phẩm hàng Việt Nam trên địa bàn lên sàn giao dịch Thương mại điện tử tỉnh Nghệ An 37nghean.com; phối hợp với một số sàn thương mại điện tử như Voso (Viettel), Sàn postmart.vn (VNPT) hỗ trợ mở gian hàng cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm OCOP, nông sản, thủy sản trong tỉnh trên các sàn thương mại điện tử (các sản phẩm đăng tải nổi bật như: mỳ rau củ, dược liệu, thực phẩm, hải sản đông lạnh...). Đến nay, Sàn giao dịch thương mại điện tử Nghệ An đã hỗ trợ được hơn 470 doanh nghiệp và thương nhân đăng ký thành viên tham gia và thiết lập gian hàng; thu hút trên 9,2 triệu lượt truy cập; giới thiệu và chào bán 3.723 sản phẩm và dịch vụ. Tính đến hết tháng 7/2025, số hộ sản xuất nông nghiệp Nghệ An được đưa lên các sàn thương mại điện tử là 266.373 hộ, tổng số sản phẩm được đưa lên sàn là 7.653 sản phẩm, xếp thứ 5 cả nước về số sản phẩm nông nghiệp, hàng Việt Nam trên địa bàn được đưa lên sàn.

Đồng thời, phối hợp với Viettel Nghệ An và các đơn vị liên quan triển khai mô hình “Chợ 4.0” nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh nói chung và thanh toán nói riêng tại các chợ trên địa bàn. Sau 2 năm triển khai đã có 31 chợ/tuyến phố 4.0 với 4.313 điểm bán hàng được trang bị mã QR Code. Hàng tháng, trung bình phát sinh 20.000 giao dịch với dòng tiền trao đổi hơn 20 tỷ đồng qua hình thức quét QR Viettel Money (bình quân mỗi điểm có dòng tiền quét qua QR 15 triệu đồng/điểm). Bên cạnh đó, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đã được các ngân hàng triển khai rộng rãi, hiện đã khá phổ biến đến tận các cơ sở, hộ kinh doanh, trường học... hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tạo điều kiện để người tiêu dùng trải nghiệm, tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại, kích thích hoạt động mua sắm…

Toàn tỉnh hiện có 743 sản phẩm được xếp hạng đạt OCOP 3 sao trở lên (trong đó có 03 sản phẩm đạt hạng 5 sao; 45 sản phẩm đạt 4 sao và 695 sản phẩm đạt hạng 3 sao). Nghệ An là tỉnh đứng thứ hai cả nước về số lượng sản phẩm đạt hạng sao được công nhận; 27/96 sản phẩm công nghiệp nông thôn, tiêu biểu là sản phẩm nông sản và sản phẩm chế biến từ nông sản, sản phẩm hàng sản xuất trên địa bàn đã vào được hệ thống các chuỗi cung ứng như MM Mega Market, Lotte, Bách hóa Xanh, Aeon, Maxi Mart... và hệ thống các cửa hàng thực phẩm, bách hóa.

Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan kịp thời nắm bắt tình hình, kết nối các địa phương, các đoàn thể, đơn vị hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp, nông thôn tiêu biểu và nông sản trên địa bàn tỉnh. Kết nối tiêu thụ các sản phẩm bí xanh Kỳ Sơn, chanh xứ Lường Đô Lương, bưởi Anh Sơn và các sản phẩm chế biến từ nông sản tham gia tại Lễ hội trái cây tại Hà Nội; tăng cường tổ chức tham gia hoạt động giao thương, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, TP Huế, tỉnh Lạng Sơn, Thái Bình, Gia Lai,.... Kết quả hỗ trợ các sản phẩm cam Vinh, lạc sen Diễn Châu, bún sạch Thanh Phúc, hải sản Biển Quỳnh, cá thu Cửa Lò, kẹo, bánh đa Đô Lương... có biên bản ghi nhớ tiêu thụ với hệ thống Wincomerce, hỗ trợ một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiêu thụ ổn định sản phẩm…

