Khởi tố thêm 3 nhân viên ngân hàng và 17 bị can khác trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng

Như Báo CAND đã thông tin, cuối tháng 1/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (SN 1989, trú TP Đà Nẵng) đã làm giả Căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để đăng ký mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm.

Các tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 nghìn tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng).

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can các đối tượng trong đường dây tội phạm.

Đường dây phạm tội của T.Q.T có liên quan đến một số đối tượng trú tại Đà Nẵng như N.H.M, L.H.N, M.D, TN… Trong đó, N.H.M là đối tượng câu kết với T.Q.T trong việc làm giả Căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. L.H.N có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M. Ngoài ra, L.H.N và M.D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 800 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản của L.H.N và M.D.

Trong gian đoạn 1 của vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 13 bị can có liên quan về các tội “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 324, 291 và 341 BLHS.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án. Cơ quan Công an đã tập trung xác minh, thu thập tài liệu và tiến hành đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, đáng chú ý là vai trò giúp sức tích cực của nhân viên các ngân hàng trong đường dây tội phạm.

Có thêm 20 bị can bị khởi tố trong giai đoạn 2 của vụ án.

Trong số 20 bị can bị khởi tố lần này, có 3 nhân viên ngân hàng các đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng có liên quan tại Bình Dương, Hà Nội và Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra và đang tiếp tục làm rõ, xử lý sai phạm của các ngân hàng khác có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục tập trung lực lượng, điều tra, bóc gỡ và xử lý triệt để các đối tượng phạm tội, đồng thời tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.

Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân