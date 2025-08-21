Điện giật, 5 người trong gia đình tử vong trên cánh đồng

Trong một vụ việc đau lòng, 5 thành viên trong một gia đình, bao gồm hai trẻ em, đã thiệt mạng do điện giật tại làng Erandol thuộc quận Jalgaon, Maharashtra, Ấn Độ, vào hôm 20/8, các quan chức cho biết.

Vụ tai nạn xảy ra gần làng Khedi, khi các nạn nhân được cho là đã tiếp xúc với dây điện cao thế được đặt trên cánh đồng để bảo vệ mùa màng khỏi động vật hoang dã.

Những người thiệt mạng được xác định là Vikas Ramlal Pavra, vợ ông là Suman Pavra, hai con trai của họ là Pawan và Kawal, và mẹ vợ của Pavra.

Cô con gái một tuổi rưỡi của họ, Durga, đã may mắn sống sót sau thảm kịch.

Hiện trường vụ việc.

Theo cảnh sát, gia đình Pavra đến từ quận Burhanpur ở Madhya Pradesh và làm công nhân tại làng Ambe Vadgaon thuộc huyện Pachora.

Sáng 20/8, họ đã đến một cánh đồng gần đó để tìm việc làm và vô tình chạm vào dây điện.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy chủ trang trại đã lắp đặt hàng rào điện trái phép để ngăn lợn rừng vào ruộng phá hoại mùa màng. Cảnh sát xác nhận trước đó đã có hai con lợn rừng chết trên cùng cánh đồng do bị điện giật.

Sau vụ việc, cảnh sát Erandol đã bắt giữ chủ trang trại và đang lập hồ sơ vụ án ngộ sát có chủ ý (không phải là giết người) theo các điều khoản có liên quan của Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra và thu giữ toàn bộ dây điện và cáp điện từ trang trại. Chúng sẽ được trình lên tòa án làm bằng chứng.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn