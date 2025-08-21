Đội bóng của HLV Park Hang Seo đánh bại đội Công Phượng

Bắc Ninh FC đánh bại CLB Đồng Nai trong trận giao hữu tiền mùa giải.

Chiều 20/8, Bắc Ninh FC do HLV Park Hang Seo và CLB Đồng Nai của Công Phượng đã có trận giao hữu trên sân tập CLB Bắc Ninh. Trận đấu này được xem là màn tập dượt quan trọng của cả hai đội bóng trước khi bước tranh tài tại giải Hạng Nhất 2025/26 và Cúp Quốc gia.

Do ảnh hưởng của cơn mưa nặng hạt, sân trơn bóng ướt đã ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi bóng ngắn của cả hai đội. Dù vậy, các cầu thủ của của cả hai đội đã nỗ lực mang tới cho người hâm mộ một trận cầu chất lượng với nhiều pha bóng đá đẹp mắt.

Kết thúc trận thủy chiến, Bắc Ninh FC giành chiến 2-1 trước các vị khách Trường Tươi Đồng Nai. Người ghi cả 2 bàn cho đội chủ nhà là ngoại binh Kaina Nunes. Trong khi đó, bàn thắng duy nhất của Trường Tươi Đồng Nai được ghi do công của tiền đạo Lê Thanh Bình.

Kaina Nunes, người ghi hai bàn cho Bắc Ninh trận gặp Đồng Nai vừa gia nhập đội bóng này ít ngày. Tiền đạo người Brazil sinh năm 1997 sở hữu chiều cao lên tới 1m96 nên sở hữu khả năng không chiến rất tốt.

Trong sự nghiệp, Kaina Nunes đã chinh chiến ở nhiều câu lạc bộ tại châu Âu và châu Á, tích lũy kinh nghiệm quý giá ở môi trường bóng đá đỉnh cao.

Vừa qua, Bắc Ninh cũng đã chiêu mộ thành công tiền đạo Hà Đức Chinh, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của PVF và là cựu cầu thủ của U23 Việt Nam, từng đoạt ngôi Á quân U23 châu Á 2018, góp mặt trong đội hình vô địch AFF Cup 2018 và giành huy chương vàng SEA Games 2019.

Ở cấp câu lạc bộ, Đức Chinh từng thi đấu cho CLB SHB Đà Nẵng, Bình Định và Bình Dương (nay là Becamex TPHCM) ở V-League song không để lại nhiều dấu ấn.

Sau trận đấu này, cả 2 đội sẽ còn gần 1 tháng để chuẩn bị những khâu cuối cùng, trước khi giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26 khởi tranh từ ngày 19/9/2025.

Ở lượt trận đầu tiên của giải Hạng Nhất mùa này, Bắc Ninh FC có chuyến làm khách trên sân của Long An trong khi Đồng Nai cũng làm khách của CLB Quảng Ninh.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn