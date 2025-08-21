Tân binh gần 1 triệu euro khẳng định mục tiêu vô địch V-League 2025/26 cùng Hà Nội FC

Chiều 20/8, trước buổi tập cùng Hà Nội FC, tiền vệ Willian Maranhão đã có những chia sẻ về quyết định gia nhập V.League và mục tiêu cùng đội bóng thủ đô. “Gia nhập V.League là một thử thách lớn với tôi, nhất là khi thi đấu cho một đội bóng lớn như Hà Nội. Tôi cũng muốn thử thách bản thân trong mục tiêu cùng đội bóng vô địch ở giải đấu năm nay”, Maranhão nói.

Cầu thủ người Brazil ký hợp đồng ngay trước khi V.League 2025/26 khởi tranh. Anh sở hữu khả năng kiểm soát nhịp độ, hỗ trợ phòng ngự và được kỳ vọng mang tới sự chắc chắn cho tuyến giữa Hà Nội. Theo Transfermarkt, Maranhão có giá trị 900.000 euro, nằm trong nhóm 10 cầu thủ đắt giá nhất giải đấu.

Màn ra mắt của anh không thuận lợi khi Hà Nội để thua CA TP.HCM 1-2 ở vòng mở màn. Nói về trải nghiệm đầu tiên, Maranhão cho rằng: “Tôi có tìm hiểu và biết nhiều cầu thủ Brazil tới Việt Nam thi đấu. Tôi cũng biết V.League đang phát triển và rất khắc nghiệt. Trận đấu vừa qua cho thấy cả hai đội đều có cơ hội. Tôi đã sẵn sàng cho thử thách tiếp theo”.

Trước trận gặp HAGL ở vòng 2, tiền vệ sinh năm 1995 cùng toàn đội đang hướng tới sự chuẩn bị kỹ lưỡng. “Chúng tôi đã xem lại trận đấu trước để rút ra kinh nghiệm. Đó là bước chuẩn bị đầu tiên cho trận đấu sắp tới”, Maranhão chia sẻ.

Anh đồng thời nhấn mạnh mục tiêu: “Tôi đã nghe HLV nói nhiều lần, mùa giải năm nay chúng tôi đặt mục tiêu vô địch để mừng kỷ niệm 20 năm thành lập đội bóng”. Cuộc đối đầu giữa Hà Nội và HAGL diễn ra lúc 19h15 ngày 23/8 trên sân Hàng Đẫy.

Tác giả: Ánh Dương

Nguồn tin: bongdadoisong.vn