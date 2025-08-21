Nghệ An: Thanh tra 10 dự án tồn đọng, hiệu quả thấp nhằm ngăn ngừa thất thoát, lãng phí. Ảnh: Văn Thanh

10 dự án được thanh tra

Trong số 10 dự án thuộc diện thanh tra có nhiều công trình trọng điểm, liên quan trực tiếp đến phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, nhà ở và dịch vụ thương mại của tỉnh. Đáng chú ý như:

Dự án Khu chung cư và nhà ở liền kề Trung Đô và Dự án Khu nhà ở liền kề Trung Đô do Hợp tác xã công nghiệp Trung Đô làm chủ đầu tư.

Dự án “Xây dựng một số tuyến đường nội thị để phát triển hạ tầng giao thông thị trấn Yên Thành” theo hình thức hợp đồng BT do Công ty Cổ phần (CP) Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn làm chủ đầu tư.

Tiểu dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2” do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Dự án Khu chung cư và dịch vụ thương mại Sao Nghệ (Công ty CP Sao Nghệ).

Dự án Khu dịch vụ thương mại và chung cư cao tầng tại 61 Nguyễn Trường Tộ (Công ty CP Đầu tư Cienco4 Land). Dự án Khu nhà ở liền kề, biệt thự và dịch vụ thương mại của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nghệ An.

Dự án chia lô đất ở tại xã Nghi Phú (TP Vinh cũ) của Công ty CP Thiết bị và Xây lắp Bưu điện Nghệ An. Dự án Khu nhà ở liền kề, biệt thự và khu vui chơi giải trí công cộng của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Nghệ An. Dự án Khu nhà ở thấp tầng do Doanh nghiệp tư nhân Dương Quốc Anh làm chủ đầu tư.

Các dự án trên đều thuộc diện triển khai kéo dài nhiều năm, hiệu quả chưa rõ rệt, thậm chí có nguy cơ gây lãng phí nguồn lực xã hội nếu không sớm được tháo gỡ.

Theo Kế hoạch số 49/KH-TTR, mục tiêu của đợt thanh tra không chỉ dừng lại ở việc “điểm danh” những vướng mắc, mà còn hướng tới đánh giá toàn diện thực trạng triển khai dự án, đặc biệt là những dự án chậm tiến độ, tồn đọng.

Làm rõ nguyên nhân dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp, chỉ ra những hạn chế trong chính sách, pháp luật cần kiến nghị điều chỉnh. Phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nếu có, gắn trách nhiệm cụ thể với chủ đầu tư, cơ quan quản lý, đơn vị tư vấn và nhà thầu.

Đề xuất các giải pháp khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư. Đây là động thái nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý dự án, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công tác thanh tra, giám sát trong lĩnh vực vốn, đất đai và đầu tư xây dựng.

Thanh tra tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đoàn thanh tra tập trung kiểm tra 10 nhóm nội dung chính, trong đó đặc biệt lưu ý đến những khâu nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Bao gồm: Trình tự, thủ tục chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án, thiết kế - dự toán.

Bảo đảm khách quan và gắn với chuyên đề toàn quốc

Quy trình lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá đất và nghĩa vụ tài chính liên quan. Tiến độ, khối lượng, chất lượng công trình. Quản lý tài chính: Bố trí vốn, giải ngân, thanh toán, quyết toán.

Việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan trong quá trình triển khai dự án. Xác định rõ nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ, tồn đọng, hiệu quả thấp. Làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và cơ quan quản lý. Việc khắc phục, thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra trước đây (nếu có).

Thời kỳ thanh tra được xác định từ khi dự án bắt đầu triển khai cho đến ngày 1/7/2025. Trường hợp cần thiết, phạm vi sẽ được mở rộng để đảm bảo làm rõ bản chất sự việc. Thanh tra tỉnh đặt mục tiêu ban hành kết luận trước ngày 15/9/2025.

Thanh tra tỉnh Nghệ An yêu cầu các đoàn thanh tra tuân thủ nguyên tắc: Đúng pháp luật, khách quan, công khai, dân chủ; không gây cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp, không trùng lặp với thanh tra của các cơ quan khác hoặc Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời, phải kế thừa kết quả kiểm tra, giám sát trước đó của cơ quan chức năng khi có đủ cơ sở pháp lý, nhằm tránh lãng phí nguồn lực và thời gian.

Việc xây dựng kế hoạch thanh tra lần này cũng nhấn mạnh yêu cầu “có trọng tâm, trọng điểm”, không dàn trải, tập trung vào các nội dung có dấu hiệu vi phạm hoặc nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, đảm bảo kết quả thanh tra thực chất, khả thi.

Đợt thanh tra tại Nghệ An được triển khai trong khuôn khổ Kế hoạch 1505/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, Thanh tra Chính phủ trực tiếp thanh tra 145 dự án lớn thuộc các bộ, ngành Trung ương và tập đoàn, tổng công ty, còn thanh tra các tỉnh, thành phố được giao kiểm tra 750 dự án có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên.

Việc triển khai đồng bộ ở cả Trung ương và địa phương cho thấy sự quyết liệt của ngành Thanh tra trong việc chấn chỉnh tình trạng dự án chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm, gây bức xúc dư luận và lãng phí nguồn lực quốc gia.

Có thể khẳng định, việc Thanh tra tỉnh Nghệ An thành lập 10 đoàn thanh tra chuyên đề lần này là bước đi mạnh mẽ, thể hiện tinh thần chủ động, nghiêm túc của địa phương trong thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Qua đó, không chỉ nhằm xử lý các tồn tại, hạn chế ở từng dự án cụ thể mà còn góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo tiền đề cho quản lý đầu tư minh bạch, hiệu quả hơn trong tương lai.

Đây cũng là cam kết rõ ràng của tỉnh trong việc sử dụng đúng mục đích, hiệu quả từng đồng vốn, từng mét vuông đất, bảo đảm các dự án đầu tư phát huy giá trị thiết thực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn