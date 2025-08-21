NSƯT Kim Oanh thay đổi ra sao sau nhiều năm đóng phim?

Năm 2000, Kim Oanh gây chú ý khi đóng vai Mây trong phim truyền hình Sóng ở đáy sông. Ảnh: Vietnamnet.
Mây của Sóng ở đáy sông chăm chỉ đóng phim nhiều năm qua. Cô gây ấn tượng khi vào vai Tuyết trong Những ngọn nến trong đêm, Linh trong Đừng bắt em phải quên. Ảnh: FB Kim Oanh.
Kim Oanh được xem là mỹ nhân không tuổi của showbiz Việt. Ảnh: FB Kim Oanh.
Nữ diễn viên sinh năm 1975 giữ được vóc dáng thon gọn, làn da căng bóng, mịn màng. Ảnh: FB Kim Oanh.
Kim Oanh khoe nhan sắc mặn mà với áo dài. Ảnh: FB Kim Oanh.
Mây của Sóng ở đáy sông giữ được vẻ ngoài tươi tắn khi trang điểm nhẹ nhàng. Ảnh: FB Kim Oanh.
Kim Oanh tự tin khoe hình thể quyến rũ với bikini. Ảnh: FB Kim Oanh.
Nữ diễn viên sinh năm 1975 từng chia sẻ trên Vietnamnet, giữa cái đẹp và nhân vật, cô chọn nhân vật. Vì vậy, khi đóng phim Đừng bắt em phải quên, Kim Oanh không ngại làm kiểu tóc vểnh hết ra ngoài. Ảnh: FB Kim Oanh.
Mới đây, Kim Oanh khoe diện mạo sau khi chỉnh sửa. Theo Znews, cô sửa lại dáng mũi, căng da mặt, đính cơ trán, căng da cổ, xóa nếp nhăn dưới viền mắt... Ảnh: FB Kim Oanh.
Nhiều khán giả bày tỏ rằng Kim Oanh trông khác lạ. Ảnh: FB Kim Oanh.
Nữ diễn viên hiện tại sở hữu gương mặt thon gọn hơn. Ảnh: FB Kim Oanh.
Theo Thế Giới Điện Ảnh, 2 đêm đầu sau ca dao kéo mũi, Kim Oanh không thể thở được dễ dàng, khó chịu và mất ngủ. Đến ngày thứ 3, nữ diễn viên đã có thể ngồi ăn uống bình thường. Ảnh: FB Kim Oanh.
