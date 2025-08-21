Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra ra hầu tòa

Cựu thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ án này bắt nguồn từ những cáo buộc vi phạm đạo đức nghiêm trọng, sau khi đoạn ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại giữa bà Paetongtarn và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị công bố.

Trước phiên điều trần, Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Thái Lan Nakharin Mektrairat tuyên bố do tầm ảnh hưởng của vụ án đến an ninh quốc gia, tòa án sẽ cấm phát sóng hình ảnh và âm thanh trong quá trình lấy lời khai nhân chứng. Ngoài ra, ông Mektrairat cũng cấm những người tham dự phát tán hoặc bóp méo bất kỳ chi tiết nào của phiên điều trần có thể gây hiểu lầm cho công chúng.

Về phía nguyên đơn, Thượng viện Thái Lan đã chỉ định các đại diện ra hầu tòa, trong đó có Tướng Sawat Tasana và Thiếu tướng Cảnh sát Chatthawat Saengphet.

Trong khi đó, bà Paetongtarn đã đích thân xuất hiện với tư cách là bị đơn, cùng với nhân chứng Chatchai Bangchuad, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan (NSC).

Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã chỉ định Thẩm phán Wiroon Sangtian và Thẩm phán Noppadon Theppitak chủ trì phiên điều trần, trong khi các thẩm phán khác của tòa án này được ủy quyền thẩm vấn chéo. Đến 10h30 sáng, Tòa án Hiến pháp đã bắt đầu thẩm vấn ông Bangchuad, trong khi bà Paetongtarn được yêu cầu chờ bên ngoài. Một màn hình có hình ảnh từ phòng xử án đã được đặt bên ngoài phòng này để các phóng viên theo dõi phiên tòa. Sau hơn 1 giờ lấy lời khai từ nhân chứng Chatchai, đến 11h35, bà Paetongtarn đã được triệu tập để bắt đầu quá trình thẩm vấn.

Cuộc thẩm vấn nhân chứng này đánh dấu một bước quan trọng trước khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan ấn định ngày tuyên bố kết thúc phiên tòa vào ngày 27/8 và đưa ra phán quyết vào ngày 29/8, một phán quyết sẽ quyết định tương lai chính trị của nữ thủ tướng thứ hai của Thái Lan thuộc gia tộc Shinawatra.

Trước đó, ngày 14/8, bà Paetongtarn đã đệ trình bản bào chữa lên Tòa án Hiến pháp, trong đó khẳng định những phát biểu trong đoạn ghi âm bị rò rỉ về cuộc trò chuyện của bà với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen là một phần trong kỹ thuật đàm phán của bà, chứ không phải là một lời đề nghị ưu đãi không chính đáng. Bà Paetongtarn đã bị tòa án đình chỉ chức vụ Thủ tướng từ ngày 1/7 để phục vụ quá trình xét xử vụ án.

