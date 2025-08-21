Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến 77 kg ma túy "sa lưới"

Ngày 21/8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ đối với Lê Thanh Quân (SN 1990, ngụ phường Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh) theo lệnh truy nã về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm từ năm 2021. Ngày 16/8 vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp, bắt giữ Quân tại phường Long Bình (TP Hồ Chí Minh), sau hơn 4 năm lẩn trốn. Quân đã được di lý về Đồng Tháp để phục vụ công tác điều tra.

Lê Thanh Quân bị bắt giữ sau 4 năm lẩn trốn.

Theo kết quả điều tra, năm 2020, Lê Nguyễn Thúy Vy (SN 1993, ngụ tỉnh Tiền Giang, nay là Đồng Tháp) đến TP Hồ Chí Minh và sống bằng nghề shipper. Thời gian này, Vy gặp và quen biết Quân, đối tượng vừa ra tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Quân nhận Vy làm em nuôi và sử dụng vào việc vận chuyển trái phép chất ma túy. Cuối năm 2020, Quân giới thiệu cho Vy biết người anh em bà con là Huỳnh Quốc Đạt (SN 1992, ngụ TP Hồ Chí Minh).

Ngày 16/1/2021, Quân điện thoại, yêu cầu Vy nhận một số hóa chất, quần áo đã đặt sẵn ở chợ Kim Biên rồi cùng với Đạt thuê xe ôtô đi Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang) để gửi sang Campuchia và nhận ma túy mang về TP Hồ Chí Minh.

Tối cùng ngày, Vy thuê ôtô từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Tiên. Vy và Đạt đi đến An Giang, Quân điện thoại nói không đi Hà Tiên nữa mà đến phà Tân Châu - Hồng Ngự. Sau khi qua bờ Hồng Ngự, Vy gửi hàng và nhận ma túy quay về TP Hồ Chí Minh.

Vy cùng Đạt đưa ma túy quay về đến thị trấn Thường Thới Tiền thì bị lực lượng Công an, bộ đội Biên Phòng phối hợp bắt quả tang. Vy thừa nhận hàng hóa bên trong các bao, thùng carton và túi nylon là chất ma túy với tổng khối lượng 77 kg.

Số ma túy bắt giữ vào năm 2021.

Qua giám định, tang vật thu giữ là chất ma túy gồm nhiều loại như Heroin, Methamphetamine, Ketamine, MDMA, với tổng khối lượng 77 kg. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành khởi tố bị can đối với Vy và Đạt. Sau khi Vy và Đạt bị bắt, Quân đã bỏ trốn.

Ngày 27/6/2022, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Vy mức án tử hình và Đạt tù chung thân cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn