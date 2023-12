Clip: Tông trúng ô tô, nam thanh niên có màn hạ cánh khó tin

Your browser does not support the video tag.

Vụ va chạm xảy ra tại làng Chakkar ở quận Mandi, miền bắc Ấn Độ.

Trong clip, một tài xế đang điều khiển chiếc xe ô tô quay đầu trên đường quốc lộ Chandigarh-Manali mà không chú ý quan sát xung quanh. Cùng lúc này, một chiếc xe máy chạy với tốc độ cao lao tới, đâm trúng hông chiếc xe ô tô.

Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy lộn vòng qua nắp capo rồi hạ cánh bằng hai chân mà không bị thương. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Rajesh Kumar, một quan chức cảnh sát địa phương cho biết: "Không ai bị thương trong vụ việc và không có khiếu nại nào được báo cáo với chúng tôi.

