Vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung, tài xế bỏ chạy rồi tông trúng cảnh sát giao thông

Chiếc xe ô tô của tài xế tại trụ sở công an - Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Ngày 11-9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) thông tin vụ việc lái xe vi phạm nồng độ cồn tông vào cán bộ CSGT.

Theo đó, ngày 10-9, Đội CSGT Công an huyện An Dương (Hải Phòng) lập chốt kiểm soát nồng độ cồn tại xã Nam Sơn, huyện An Dương.

Lúc 19h55, cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe ô tô biển số 15A-577.63 do tài xế Hoàng Văn Linh (sinh năm 1983, người địa phương) cầm lái. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà bỏ chạy.

Tổ cảnh sát sau đó đã sử dụng 3 mô tô để truy đuổi nhằm ngăn chặn chiếc xe. Trong quá trình này, tài xế Hoàng Văn Linh liên tục lạng lách, không dừng lại.

Khi đến nút giao Nguyễn Trãi - quốc lộ 5, tài xế tông thẳng vào cảnh sát Vũ Xuân Duy, khiến anh Duy bị sây sát, thương tích vùng chân, xe mô tô chuyên dụng hư hỏng. Sau đó, nam tài xế tiếp tục lái xe bỏ chạy.

Đến 20h20 cùng ngày, khi chiếc xe đi vào thôn Hoàng Lâu 1, xã Hồng Phong thì tài xế dừng lại do đường đi nhỏ không thể tiếp tục di chuyển. Tổ CSGT đã phối hợp với Công an xã Hồng Phong bắt giữ Hoàng Văn Linh đưa về trụ sở để làm việc.

Qua kiểm tra, Cục CSGT cho hay nồng độ cồn của lái xe là 0,688mg/l khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại nghị định 100.

Cục CSGT cho biết đơn vị chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.

Tác giả: HỒNG QUANG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ