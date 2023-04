Clip: Tông trúng chó thả rông, nam thanh niên trượt dài trên đường

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Mạng xã hội giao thông

Ngày 15/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh nên đi xe máy tông phải chó thả rông trên đường, đang nhận được nhiều sự chú ý.

Cụ thể, một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bất ngờ tông trúng một chú chó đang chạy ra giữa đường.

Cú va chạm xảy ra khiến nạn nhân trượt ngã vài mét rồi tự đứng dậy. Trong khi đó, chú chó bị đâm văng vào lề đường, kêu la thảm thiết. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, pha va chạm này đã nhận về nhiều ý kiến bình luận từ phía người xem.

"Sợ thật, đâm kiểu này không cẩn thận còn mất mạng", "Xe máy xử lý pha này hơi kém", "May mà người đi xe máy không sao"... là những bình luận được người xem để lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn