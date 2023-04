CLIP: Bắt tạm giam người đàn bà tổ chức bán dâm tại quán cà phê

Ngày 14-4, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Thị Bông (SN 1966; ngụ xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) về hành vi chứa mại dâm.

Tại cơ quan điều tra, Bông khai kinh doanh quán giải khát trá hình, sử dụng tiếp viên bán dâm, massage kích dục cho khách từ tháng 6 năm 2022.

Đối tượng Bùi Thị Bông

Công an thị xã Cai Lậy nhiều lần kiểm tra hành chính, nhắc nhở, cho cam kết không vi phạm nhưng Bông không chấp hành. Đến ngày 8-4, Công an thị xã Cai Lậy bắt quả tang tiếp viên quán của Bông đang thực hiện hành vi bán dâm.

