Clip: Sang đường kiểu 'hổ báo', nam học sinh gây họa cho xe tải

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại màn thoát chết trong gang tấc của một học sinh khiến dân mạng thót tim.

Cụ thể, một học sinh nam điều khiển chiếc xe đạp điện chạy với tốc độ cao lưu thông trên đường. Khi đi đến ngã tư thì bất ngờ gặp một chiếc xe tải đi tới.

Gặp tình huống bất ngờ, học sinh này lập tức nhảy khỏi xe và không bị thương sau vụ việc. Tuy nhiên, chiếc xe tải do đánh lái tránh người đi xe đạp điện nên đã lao thẳng xuống ruộng rồi lật nghiêng. Toàn bộ cảnh tượng thót tim này đã được camera giám sát ghi lại.

Hiện chưa rõ địa điểm cụ thể xảy ra sự việc cũng như tình hình cụ thể của tài xế xe tải nhưng ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều cho rằng, cậu học sinh này di chuyển với tốc độ nhanh, không chú ý quan sát khi đi qua điểm giao cắt.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn