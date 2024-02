Clip: Rùng mình nữ lái xe máy suýt ngã xuống vực sâu

Your browser does not support the video tag.

Non tay lái, những người phụ nữ này vẫn muốn thử lái xe qua đường nguy hiểm.

Một người phụ nữ chưa rõ vì sao lại định lái xe máy qua con đường mòn nhỏ mà hai bên là hai vực sâu thăm thẳm, rất nguy hiểm. Điều làm cho người xem vô cùng bất an ngay từ đâu là người này không hề có chút kinh nghiệm gì cho việc lái xe qua những con đường như vậy.

Thế nhưng, người phụ nữ trên vừa ngồi lên xe vừa rất tự tin hỏi người khác là khi đi như vậy thì để xe ở số mấy. Sau khi được khuyên là để ở số 1 và đi thẳng đừng dừng lại giữa chừng, người này đã lái xe. Nhưng chỉ được một đoạn thì run tay và phải chống chân và xe bị đổ ra. Rất may người khác đã kịp thời giúp đỡ. Dù là diễn để quay clip hay là thật thì tuyệt đối những ai chưa có kinh nghiệm thì không được đi xe máy qua những con đường như vậy.

Tác giả: Minh Trí

Nguồn tin: nguoiduatin.vn