Clip: Xe máy chạy lấn làn, tông trực diện xe đi ngược chiều

Sự việc xảy ra vào 17h16 ngày 15/2, tại Dốc Trại, Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng.

Trong clip, có hai thanh niên đèo nhau trên một chiếc xe máy đang lưu thông trên đường thì bất ngờ chạy lấn làn rồi tông trực diện chiếc xe máy đi ngược chiều. Cú tông mạnh khiến những người ngồi trên xe văng xuống đường.

Phát hiện ra sự việc, những người xung quanh vội chạy ra xem xét tình hình. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều ý kiến bình luận từ phía người xem.

"Đường rộng thế mà vẫn lao vào xe khác được", "Có vướng hay tránh ai đâu mà lại lấn làn để lao vào xe kia. Khó hiểu thật", "Người ngồi sau chắc bị nặng rồi"... là những bình luận được người xem để lại.

