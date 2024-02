Nhiều nạn nhân hẹn hò qua mạng bị dọa tung clip "nóng"

Nạn nhân đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.



Tại cơ quan Công an, chị K. kể lại: Vào cuối năm 2023, K. nhận được lời mời kết bạn từ tài khoản Facebook tên “Thành Đạt”. Qua những lần hai bên trò chuyện, K. có để lộ video "nhạy cảm". Sau đó, tài khoản Facebook “Thành Đạt” chặn kết bạn với K. Lúc này, một tài khoản Facebook khác gửi lời kết bạn và nói có đoạn video "nhạy cảm" của K, yêu cầu chuyển 5 triệu đồng sẽ xoá đoạn video đó, nếu không chuyển, đối tượng sẽ công khai đoạn video "nhạy cảm" của K. lên mạng xã hội.

Tương tự, anh Đ. cũng kết bạn với tài khoản Facebook tên “Hằng Ni”. Trong thời gian nhắn tin yêu đương, nhiều lần hai bên gọi video để “show hàng” (khoe cơ thể) với nhau thì anh Đ. bị tài khoản Facebook “Hằng Ni” quay phim và chụp màn hình. Sau đó, đối tượng yêu cầu anh Đ. chuyển tiền, nếu không sẽ dùng những hình ảnh này gửi cho các tài khoản mạng xã hội bạn bè của nạn nhân.

Do lo lắng bị lộ hình ảnh "nhạy cảm" cá nhân, anh Đ. đã chuyển 8 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Thế nhưng, đối tượng không giữ lời xoá hình ảnh mà tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 20 triệu đồng. Do không xoay xở tiền được và lo sợ đối tượng không giữ lời hứa nên Đ. đến Công an trình báo.

Qua các sự việc trên, Công an Tây Ninh khuyến cáo, người dân cảnh giác, không nên chia sẻ thông tin cá nhân, hình ảnh "nhạy cảm" qua mạng xã hội, tránh bị lừa đảo tống tiền.



