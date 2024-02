Clip: Người đàn ông câu được cá mú khổng lồ nặng 102kg

Your browser does not support the video tag.

Người đàn ông tên Xi Hung đang câu cá trên bè ngoài khơi đảo Xiaoliuqiu ở huyện Pingtung vào ngày 5/2 thì con cá khổng lồ cắn câu. Vì kích thước của con cá mú, Xi đã phải dùng xe cần cẩu kéo nó lên khỏi mặt nước.

Hiệp hội ngư dân địa phương cho biết những người dân tò mò đã đổ xô đến để tận mắt nhìn con cá dài bằng một người trưởng thành. Nó nặng tới 102 kg và được bán với giá 68.000 Đài tệ (khoảng 2.200 USD).

Xi cho biết anh cảm thấy "như trúng số" và số tiền kiếm được từ cá mú là một món quà may mắn trong dịp Tết Nguyên đán.

Anh nói thêm: "Đây là con cá lớn nhất tôi từng câu được trong đời. Tôi không nghĩ mình sẽ bắt được con cá nào lớn hơn như vậy".

Cá mú là một loại cá thuộc họ cá vược, thường được tìm thấy ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Những con cá này được biết đến với thân hình khỏe mạnh và cái miệng lớn, thường có hoa văn và dấu vết riêng biệt.

Cá mú được những người đam mê hải sản ưa chuộng vì thịt chắc, thơm.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn