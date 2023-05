Clip: Người đàn ông dùng xà bông tắm cho rắn hổ mang chúa và cái kết

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang tắm cho con rắn hổ mang chúa, khiến người xem không khỏi sợ hãi.

Cụ thể, một người đàn ông ở Thái Lan đang dùng xà phòng bôi lên đầu và cơ thể của con rắn hổ mang chúa có kích thước lớn. Người này sau đó còn dùng vòi xịt nước để tắm cho con vật.

Điều đáng kinh ngạc là con rắn hổ mang chúa lại vô cùng ngoan ngoãn mà không hề hung hăng như những con rắn khác. Con vật chỉ tìm cách trườn đi, thay vì phình mang hay ngóc đầu cao để đe dọa tấn công người. Không chỉ tắm cho con rắn hổ mang chúa, người đàn ông còn đùa giỡn với nó như thú cưng.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã ngay lập tức gây sốt. Đa số người xem đều tỏ ra sợ hãi khi chứng kiến hành động của người đàn ông. Tuy nhiên, một số người xem lại cho rằng, có thể con rắn độc đã bị bẻ răng nanh và lấy tuyến nọc độc hoặc thậm chí đã bị khâu chặt miệng nên người này mới dám làm như vậy.

Hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) là loài rắn độc dài nhất thế giới. Con trưởng thành thường dài khoảng 4 m, nhưng một số có thể dài tới hơn 5,5 m. Hổ mang chúa phân bố ở Ấn Độ, miền nam Trung Quốc và Đông Nam Á. Loài vật này thường đi săn vào ban ngày, nhắm đến những con mồi như rắn, thằn lằn, trứng và một số loài thú nhỏ. Hổ mang chúa thường săn mồi trên mặt đất, nhưng chúng cũng có thể leo lên cây và bơi dưới nước.

Mặc dù có kích thước to lớn và nọc độc thần kinh cực mạnh, rắn hổ mang chúa thường lẩn tránh con người và chỉ tấn công nếu cảm thấy bị đe dọa. Khi gặp nguy hiểm, chúng có thể ngóc đầu lên, dựng đứng 1/3 chiều dài cơ thể và phình mang để cảnh cáo kẻ thù.

Nọc độc của rắn hổ chúa ảnh hưởng đến trung tâm hô hấp ở não, gây ngừng thở và suy tim. Nọc độc trong một cú cắn của rắn hổ chúa có thể đủ giết chết 20 người trưởng thành.

