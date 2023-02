Clip: Dại dột hôn lên miệng rắn hổ mang, người đàn ông bị cắn tử vong

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Mirror

Sự việc được ghi lại vào ngày 5/2, tại làng Jamua, huyện Giridih, bang Jharkhand, Ấn Độ.

Trong clip, một người đàn ông tên Santosh đang cùng một người bạn bắt những con rắn hổ mang và quấn một con quanh cổ mình để chụp ảnh. Người đàn ông này đã dùng 2 tay di chuyển con rắn quanh mình, nắm lấy cổ con vật trước khi nhẹ nhàng gõ 4 lần vào sau đầu nó.

Cuối cùng, anh ta đặt một nụ hôn lên miệng con rắn. Điều bất ngờ là con vật sau đó đã cắn vào ngón tay cái của Santosh. Tình trạng của người đàn ông này nhanh chóng xấu đi và Santosh đã qua đời trên đường đến bệnh viện.

Ông Mani Prasad, bố của Santosh cho biết, con trai có "sự thích thú đặc biệt" với những con rắn có độc. Khi nghe tin có rắn xuất hiện ở bất cứ khu vực nào, Santosh sẽ đi đến địa điểm đó bắt con bò sát và mang nó ra khỏi khu dân cư sinh sống.

Khi vào cơ thể, nọc độc của rắn hổ mang sẽ tấn công thẳng tới hệ thần kinh trung ương, gây mờ mắt, đau nhức, buồn ngủ, chóng mặt và tê liệt thần kinh. Sở dĩ nọc độc rắn hổ mang chúa đáng sợ vì nó chứa một hợp chất gồm các độc tố thần kinh và cytotoxin.

Theo các chuyên gia, rắn hổ mang có khả năng giết chết nạn nhân thông qua một vết cắn có chứa từ 200 – 500mg nọc độc. Thông thường, vết cắn của rắn hổ mang có thể giết chết người chỉ sau 30 phút.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn