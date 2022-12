Clip: Hoảng hồn thấy rắn hổ mang chúa cực độc "dạo chơi" trong phòng khách

Mới đây, Newsflare đưa tin, Con rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 6 ft được chú mèo cưng của chủ nhà ở tỉnh Ang Thong, Thái Lan phát hiện đang trườn trên nền gạch vào ngày 8/12.

Cô Tuwanit Chareonsan (45 tuổi), chủ nhà cho biết, tôi nghĩ đó là một con rắn bình thường và dùng gậy để đẩy nó ra khỏi phòng nhưng không được.

Thay vào đó, lực lượng cứu hộ đã được gọi đến hiện trường trong khi người dân chờ đợi bên ngoài ngôi nhà với con mèo cưng của Tuwanit Chareonsan.

Cô Tuwanit Chareonsan nói: “Tôi không biết đó là loại rắn gì. Tôi đã cố gắng tự xử lý nó nhưng sau đó nó trở nên tức giận và cố gắng tấn công tôi.

Tôi chạy ra khỏi nhà sau khi nó lao vào tôi và bất thành. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì những người cứu hộ đã đến ngay lập tức”.

Người bắt rắn Ratha Tapianthong và nhóm của cô đã đến ngôi nhà và trấn an con rắn trước khi bắt nó bằng tay không. Sau đó chuyên gia cho con rắn vào bao tải để thả về tự nhiên.

“Tôi cảm thấy nhẹ nhõm với con mèo của mình và tôi không bị thương. Tôi cũng rất vui vì con rắn đã được đưa ra khỏi nhà tôi”, Chủ nhà cảm ơn những người cứu hộ và nói.

Clip: Kinh hoàng phát hiện rắn hổ mang chúa trong phòng khách. (Nguồn video: Newsflare).

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn