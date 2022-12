Clip: Rắn hổ mang chúa trườn qua chỗ ngồi, nhà sư có phản ứng khó tin

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: newsflare

Khoảnh khắc thót tim này được ghi lại ở ngôi chùa Wat Phuttha Uthon Doi Insee, tỉnh Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan.

Cụ thể, khi thấy con rắn hổ mang đang bò vào trong ngôi chùa, nhà sư có tên Phra Ajahn Wiboon Thamtecho vẫn ngồi im trên ghế và để cho con rắn độc trườn qua chỗ ngồi của mình mà không đứng dậy.

Hình ảnh ghi lại từ camera giám sát cho thấy, khi con vật bò tới gần, nhà sư này co 2 chân lên ghế rồi cảnh báo cho du khách rời khỏi khu vực.

Các tình nguyện viên cứu hộ sau đó đã đến hiện trường và chỉ sau 5 phút họ bắt được con rắn hổ mang chúa. Sau khi kiểm tra, họ phát hiện con rắn có một vết thương dài 10cm dọc theo đuôi.

Nhà sư cho biết: "Một người đi xe đạp đã làm con rắn hổ mang bị thương khi nó đang băng qua đường. Con rắn hiện đang được điều trị và sẽ được thả trở lại khu rừng".

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn