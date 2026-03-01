Chàng trai 28 tuổi lấy vợ 51 tuổi, người lạ nhầm là mẹ con

Một người đàn ông Malaysia 28 tuổi cho biết người lạ thường nhầm người vợ 51 tuổi là mẹ anh khi hai vợ chồng đi ra ngoài cùng nhau, nhưng anh nói rằng chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì những lời nhận xét đó.

Mặc dù kém vợ 23 tuổi, Mohd Azmirullah Mohd Azan cho biết sự khác biệt về tuổi tác chưa bao giờ ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ và anh vẫn hạnh phúc trong cuộc hôn nhân bắt đầu từ năm 2019.

Theo tờ Harian Metro, cặp đôi này, hiện đang sống ở Kuala Terengganu, Malaysia, lần đầu gặp nhau trên Facebook vào tháng 5/2019 và kết hôn 3 tháng sau.

Vào thời điểm đó, vợ anh, Wan Nazihah Wan Awang, là một người mẹ đơn thân đang nuôi 5 đứa con sau khi người chồng đầu tiên qua đời năm 2014 vì bệnh tiểu đường.

Azmirullah cho biết mối quan hệ của họ phát triển nhanh chóng sau khi anh liên lạc trước qua mạng và đề nghị giúp đỡ khi biết rằng việc kinh doanh xăng dầu của cô đang gặp khó khăn.

Người đàn ông này giải thích rằng ý định ban đầu của anh là hỗ trợ Wan Nazihah gây dựng lại công việc kinh doanh, nhưng cuối cùng mối quan hệ đó đã dẫn đến hôn nhân.

Theo lời Azmirullah, cả hai gia đình đều chấp nhận cuộc hôn nhân này ngay từ đầu, kể cả các con của vợ anh ấy - dù con cả của cô bằng tuổi anh.

Giờ đây, sau 7 năm kết hôn, Azmirullah nói rằng họ dành gần như toàn bộ thời gian bên nhau và hiếm khi tham dự các sự kiện riêng lẻ.

Azmirullah nói: "Một số người nghĩ tôi đang đưa mẹ đi chơi, nhưng điều đó là bình thường. Tôi không xấu hổ khi nói cô ấy là vợ tôi vì đó là sự thật".

Người này nói thêm rằng đã quen với những lời nhận xét tiêu cực, bao gồm cả những cáo buộc rằng anh kết hôn vì lợi ích tài chính.

Wan Nazihah cho biết cô vẫn để ngỏ ý định tái hôn sau 5 năm góa chồng, nhưng đã cầu nguyện xin lời khuyên trước khi đồng ý kết hôn lần nữa.

Cô nhớ lại rằng Azmirullah lần đầu tiên tiếp cận cô qua Facebook bằng cách bày tỏ sự thích thú với những bức ảnh của cô, trước khi cuộc trò chuyện của họ dần trở nên nghiêm túc hơn, theo báo Harian Metro.

Không lâu sau, anh ấy cầu hôn. Cô nói rằng cô chấp nhận vì thấy anh là một người có trách nhiệm và chân thành, mặc dù anh ấy còn trẻ tuổi vào thời điểm đó.

Cô ấy nói thêm: "Tuy còn trẻ, nhưng cậu ấy rất trưởng thành và có trách nhiệm".

Wan Nazihah cũng cho biết những lời chỉ trích trên mạng xã hội chưa bao giờ ảnh hưởng đến cô, đồng thời nói thêm rằng những bình luận tiêu cực là điều không thể tránh khỏi. Đối với cô, điều quan trọng nhất là cả hai người đều hạnh phúc bên nhau.

Tác giả: P.Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn