Ông nội đeo ống thở, gắng bế cháu nội lần cuối trước khi qua đời

Your browser does not support the video tag.

Xúc động cảnh ông nội ung thư gắng gượng bế cháu lần cuối Dù yếu ớt vì bệnh nặng, ông nội ở Thanh Hóa vẫn gắng sức bế cháu lần cuối 2 tiếng trước khi ông ra đi.

Mới đây, clip ghi lại khoảnh khắc ông nội đeo ống thở, cố gắng bế cháu mới sinh khiến nhiều người xúc động. Hai tiếng sau đó, ông mãi ra đi.

"Ông chỉ bế bé được 1 phút vì ông lúc đó đang rất đau đớn và yếu rồi. Đây là kỷ niệm vô giá mà tôi và chồng không bao giờ quên", chị Lệ Giang (sinh năm 1999, sống tại Hải Phòng), mẹ của em bé, chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Bố chồng của chị Giang không may mắc ung thư. Khi biết ông trở bệnh nặng, chị Giang và chồng là anh Thạch Vẹn (sinh năm 1996) quyết định đưa con trai 3 tuần tuổi đi 180 km về Thanh Hóa gặp ông.

"Ông ôm và chào cháu lần cuối chứ không nói được nữa, chỉ lấy bút viết và ra hiệu cho các con", chị Giang xúc động kể.

Trước khi mất, ông nội cố gắng lì xì cho cháu 2 triệu đồng. Vợ chồng chị Giang dự tính dùng số tiền này đi đổi lắc tay hay vật gì đó làm kỷ niệm theo con trai trong cuộc sống.

Ngoài ra, chị Giang dự định in tấm ảnh của 2 ông cháu và đóng khung cùng tờ tiền mà ông lì xì. Ba tờ còn lại, chị sẽ thêm tiền để mua cho con chiếc vòng.

Khoảnh khắc ông nội bế cháu lần cuối trở thành ký ức vô giá với gia đình chị Giang.

Nhớ về những ngày tháng cuối đời của bố, chị Giang tâm sự có chiếc áo khoác vợ chồng chị mua tặng dịp Tết, ông mới giặt phơi còn chưa kịp mặc. Mùng 1 Tết, ông nhập viện vì khó thở. Cả nhà bàng hoàng khi bác sĩ thông báo ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

"3 tháng trước ông đi khám, vẫn chưa phát hiện bệnh. Vậy mà khi đó đã ở giai đoạn cuối", chị Giang tâm sự.

Chị Giang vừa sinh con ở nhà ngoại hôm 26 Tết, định ở cữ một tháng sẽ về nội làm đầy tháng cho con. Nhưng chỉ được vài hôm, bố chồng chị chuyển bệnh nặng.

"Hôm bệnh viện trả bố về, tôi cố gắng cho con về chào ông lần đầu cũng là lần cuối. Ông mong cháu, mừng lắm vì có cháu nội mà lại không kịp chơi với cháu ngày nào. Tuy nhiên, cả nhà vẫn thấy biết ơn vì ông kịp bế em bé", chị Giang trải lòng.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn