Cô gái mới nổi chỉ lắc hông cũng hút 1,3 triệu view, fan nhớ clip nổi tiếng của Bà Tưng

Noncakeith - tài khoản TikTok gần 930.000 lượt theo dõi, 15 triệu lượt thích đang là cái tên gây chú ý trong những giờ qua.

Trên trang cá nhân của mình, cô nàng đăng tải nhiều video nhảy gợi cảm hút hàng trăm nghìn, hàng triệu lượt xem.

Clip nhảy của noncakeit đang hút view lớn. Nguồn: TikTok noncakeit

Dễ thấy, Noncakeith không quá đầu tư vào video. Cô diện trang phục áo hay dây đơn giản, dựng máy quay trong phòng tắm và thực hiện những điệu nhảy điêu luyện. Công thức khiến cô thu hút sự chú ý chỉ có vậy. Điểm nhấn của các video, lôi cuốn người dùng đến từ chính body nở nang, vòng 1 quyến rũ của cô nàng.

Được biết, Noncakeith đến từ Philippines, hiện đang sinh sống ở Nhật Bản. Cô nàng vui mừng khi bất ngờ được quan tâm nhiều đến vậy.

Nhìn hình ảnh tràn đầy năng lượng của cô, fan Việt lập tức gọi tên Bà Tưng:

"Thua xa Bà Tưng";

"Nghe nhạc lại nhớ chị Tưng";

"Càng nhìn càng giống"...

Sở dĩ dân tình nhắc tên hiện tượng mạng này là bởi 10 năm trước, Bà Tưng cũng nổi lên như vậy. Sự nổi tiếng của cô không phải bằng tài năng mà là qua tai tiếng. Theo đó, cô nàng tung ra những đoạn clip nhảy sexy, không mặc nội y. Khi ấy, chỉ sau một đêm, cái tên này lập tức trở thành cụm từ cực hot được tìm kiếm trên khắp các trang mạng xã hội và bàn tán xôn xao.

Sau đó, hot girl này định hướng hình ảnh xây dựng là cô gái quyến rũ thích thả rông, gây nhiều ồn ào với loạt phát ngôn gây sốc. Sự nổi danh này giúp Bà Tưng được biết đến nhiều hơn nhưng cũng đồng thời nhận về nhiều gạch đá.

Đến thời điểm hiện tại, sau 10 năm nổi tiếng, Bà Tưng đã "quay xe" với hình ảnh nhận diện khác song vẫn nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Dù có ý kiến trái chiều như thế nào đi chăng nữa, không thể phủ nhận rằng Bà Tưng đã tạo ra "bão mạng" một thời.

Tác giả: Hoàng Dương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn