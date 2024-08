Clip: Nghịch dại, hai bé trai bị mắc kẹt 9 tiếng trong thang máy

Your browser does not support the video tag.

Theo Newsflare, Faiq Adiwira, 11 tuổi và và cậu bạn 10 tuổi đang rời khỏi tòa nhà để mua thức ăn tại một cửa hàng gần đó. Cả hai bắt đầu chơi đùa bên trong thang máy ở Kuala Lumpur, Malaysia, vào ngày 19/8.

Đoạn phim CCTV cho thấy hai đứa trẻ nhét một chiếc dép vào giữa cánh cửa trước khi bị hất ngã xuống sàn và khiến khóa tự động khẩn cấp của thang máy được kích hoạt.

Nhận ra mình bị mắc kẹt, cặp đôi đã cố gắng gọi trợ giúp qua hệ thống liên lạc nội bộ nhưng không ai trả lời. Cả hai đã hoảng loạn và khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.

Trợ lý cảnh sát trưởng quận Cheras Ravindar Singh Sarban Singh cho biết hai cậu bé được tìm thấy đang ngủ và không bị thương khi nhân viên an ninh kiểm tra đoạn phim CCTV 9 giờ sau đó.

Ông cho biết, vào ngày 20/8: "Có hai báo cáo của cảnh sát liên quan đến sự mất tích của hai đứa trẻ do người thân của chúng nộp vào chiều 19/8.

Dựa trên lời khai, hai đứa trẻ đã rời khỏi nhà lúc 2h30 chiều 19/8 để mua bánh nướng tại một cửa hàng gần ngã tư trường trung học trước khi chúng bị kẹt trong thang máy".

Mẹ của Faiq, Fospaliza Md Sariff, đã chỉ trích những người bảo vệ tòa nhà vì sự tắc trách của họ.

Bà cho biết: "Họ cứ trả lời 'Tôi không biết' trong khi tôi đang tìm con trai mình. Họ thậm chí còn không thông báo cho tôi khi tìm thấy con. Thang máy không tự mở được nên những người vận hành thang máy và nhân viên bảo vệ đã mở nó. Sau đó, họ cho Faiq về nhà mà không thông báo cho tôi".

Bà nói thêm rằng Faiq và bạn của cậu bé không bị thương và đã sẵn sàng trở lại trường vào ngày hôm sau.

