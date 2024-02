Clip: Nghịch dại ném pháo vào nắp cống, bé trai bất tỉnh sau vụ nổ

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 8/2, tại Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Cụ thể, một cậu bé đã ném pháo vào nắp cống thoát nước khi đang chơi đùa. Vụ nổ xảy ra khiến cậu bé văng xuống đất, hơn chục nắp cống gần đó bất ngờ phát nổ khiến gạch đá bay khắp nơi và bốc khói.

Người dân địa phương đã lập tức đưa bé trai đến bệnh viện. Tất cả các nắp cống đều được che chắn sau đó.

Được biết, may mắn là bé trai không nguy hiểm tới tính mạng. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn